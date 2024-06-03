Большое кладбище: в "городе зомби" число мертвых превышает количество живых (фото)

В одном из городов так много кладбищ, что его прозвали "городом душ", поскольку число мертвых превышает население в соотношении 1000 к 1.

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В городе Колма, штат Калифорния (США), на каждого живого жителя приходится примерно 1000 мертвецов. Он был создан как некрополь (место массового захоронения трупов жителей Сан-Франциско), когда земля стала слишком дорогим товаром. Об этом пишет Daily Star.

Колма является местом последнего упокоения примерно 1,5 миллиона тел. Из-за этого городок с населением 1550 человек получил всевозможные прозвища, такие как "город зомби" или "место живых мертвецов".

Ситуация с массовыми захоронениями в Колме началась в 1912 году, когда соседний Сан-Франциско принял решение о запрете кладбищ, поскольку земля становилась слишком дорогой по мере роста населения. В начале 1900-х годов там было 27 кладбищ, а в наши дни их всего два. Для этого пришлось раскапывать могилы в Сан-Франциско, а затем более 150 000 тел перевезли в Колму, что стало одним из крупнейших "переселений мертвых".

Колма является местом последнего упокоения примерно 1,5 миллиона тел Фото: Weird History/Youtube

В течение следующих нескольких десятилетий в городок привозили трупы жителей Сан-Франциско, пока в 1924 году он официально не стал "некрополем".

Издание отмечает, что никогда еще живых жителей там не было больше, чем мертвых. Однако сегодня это процветающее место для флористов и граверов, поскольку его жители со временем смирились с пометкой "город мертвых".

"Мы — город душ, но на самом деле мы защищаем кладбища. К ним существует эмоциональная привязанность", — сказала Хелен Фисикаро, вице-мэр Колмы.

Сегодня это процветающее место для флористов и граверов Фото: Weird History/Youtube

Жители Колмы живут в северной части города, а остальная территория отведена под 17 кладбищ.

С таким количеством усопших, лежащих под землей, неудивительно, что в городе появились сообщения о паранормальной активности. Одна из историй, о которой рассказывают и жители, и гости города, связана с тем, что на одном из надгробий было замечено существо в виде горгульи. Однако люди, которые живут в городке остаются до последнего бодры и имеют ироничный девиз: "Здорово жить в Колме".

Ранее Фокус сообщал, что сотни людей живут в трейлерах в тени домов за миллионы фунтов. Городской исследователь Джо Фиш постарался показать все стороны жизни людей, которые живут в домах на колесах. Всего в "Городе караванов" находится около 800 трейлеров.

Также стало известно, что женщина нашла жуткую потайную комнату в новом доме сестры. Ноэль Пирс отправилась осмотреть жилье после того, как ее родственница дала ей код для входа. Вскоре женщина наткнулась на странную маленькую дверь в одном из помещений.