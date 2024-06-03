Велике кладовище: у "місті зомбі" кількість мертвих перевищує кількість живих (фото)

В одному з міст так багато кладовищ, що його прозвали "містом душ", оскільки кількість мертвих перевищує населення у співвідношенні 1000 до 1.

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У місті Колма, штат Каліфорнія (США), на кожного живого жителя припадає приблизно 1000 мерців. Воно було створено як некрополь (місце масового поховання трупів жителів Сан-Франциско), коли земля стала занадто дорогим товаром. Про це пише Daily Star.

Колма є місцем останнього спочинку приблизно 1,5 мільйона тіл. Через це містечко з населенням 1550 осіб отримало всілякі прізвиська, такі як "місто зомбі" або "місце живих мерців".

Ситуація з масовими похованнями в Колме почалася 1912 року, коли сусідній Сан-Франциско ухвалив рішення про заборону цвинтарів, оскільки земля ставала надто дорогою в міру зростання населення. На початку 1900-х років там було 27 кладовищ, а в наші дні їх лише два. Для цього довелося розкопувати могили в Сан-Франциско, а потім понад 150 000 тіл перевезли в Колму, що стало одним із найбільших "переселень мертвих".

Колма є місцем останнього спочинку приблизно 1,5 мільйона тіл Фото: Weird History/Youtube

Протягом наступних кількох десятиліть у містечко привозили трупи жителів Сан-Франциско, поки 1924 року воно офіційно не стало "некрополем".

Видання зазначає, що ніколи ще живих жителів там не було більше, ніж мертвих. Однак сьогодні це успішне місце для флористів і граверів, оскільки його мешканці з часом змирилися з позначкою "місто мертвих".

"Ми — місто душ, але насправді ми захищаємо кладовища. До них існує емоційна прив'язаність", — сказала Гелен Фісікаро, віцемер Колми.

Сьогодні це процвітаюче місце для флористів і граверів Фото: Weird History/Youtube

Жителі Колми живуть у північній частині міста, а інша територія відведена під 17 кладовищ.

З такою кількістю покійних, що лежать під землею, не дивно, що в місті з'явилися повідомлення про паранормальну активність. Одна з історій, про яку розповідають і жителі, і гості міста, пов'язана з тим, що на одному з надгробків було помічено істоту у вигляді горгульї. Однак люди, які живуть у містечку, залишаються до останнього бадьорі та мають іронічний девіз: "Здорово жити в Колме".

Раніше Фокус повідомляв, що сотні людей живуть у трейлерах у тіні будинків за мільйони фунтів. Міський дослідник Джо Фіш постарався показати всі сторони життя людей, які живуть у будинках на колесах. Загалом у "Місті караванів" перебуває близько 800 трейлерів.

Також стало відомо, що жінка знайшла моторошну потаємну кімнату в новому будинку сестри. Ноель Пірс вирушила оглянути житло після того, як її родичка дала їй код для входу. Незабаром жінка натрапила на дивні маленькі двері в одному з приміщень.