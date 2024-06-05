"Молния бьет дважды": мужчина в том же магазине второй раз купил победный лотерейный билет

После второй победы в лотерее Джон Роббинс планирует пожертвовать 100 000 долларов своему родному городу. Мужчина желает помочь людям, которым повезло меньше.

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Джон Роббинс из США, выигравший в 2022 году в лотерею 2 миллиона долларов, заявил, что, получив еще 100 000 долларов. Теперь он хочет помогать обществу. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Уилмингтона, штат Северная Каролина, рассказал представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что выигрыш в 2 миллиона долларов по билету Ultimate 7's в мае 2022 года не заставил его отказаться от покупки новых скретч-билетов.

"Молния бьет дважды, хотя мне говорили, что такого не бывает", — сказал американец.

Мужчина купил билет Black Titanium стоимостью 30 долларов. Покупка была совершена в том же магазине, в котором он ранее уже покупал победный скретч-билет. Новый приз составил 100 000 долларов.

Джон Роббинс сказал, что его последний выигрыш пойдет на помощь его обществу.

"Моя мечта — изменить Уилмингтон к лучшему. Я хочу помочь людям, которым повезло меньше. Я хочу сделать что-то, что поможет изменить ситуацию", — сказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что семья подала в суд на мужчину, который выиграл в лотерею $1,3 млрд. Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери.

Также стало известно, что украденная кредитка помогла преступникам выиграть в лотерею 4 млн фунтов. Джон-Росс Уотсон и Марк Гудрам устроили роскошную пятидневную вечеринку, но их преступный сговор раскрылся после того, как они не смогли открыть банковский счет.