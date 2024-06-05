"Блискавка б'є двічі": чоловік у тому ж магазині вдруге купив переможний лотерейний білет

Після другої перемоги в лотереї Джон Роббінс планує пожертвувати 100 000 доларів своєму рідному місту. Чоловік бажає допомогти людям, яким пощастило менше.

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Джон Роббінс зі США, який виграв 2022 року в лотерею 2 мільйони доларів, заявив, що, отримавши ще 100 000 доларів. Тепер він хоче допомагати суспільству. Про це пише UPI.

Чоловік із Вілмінгтона, штат Північна Кароліна, розповів представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що виграш у 2 мільйони доларів за білетом Ultimate 7's у травні 2022 року не змусив його відмовитися від купівлі нових скретч-білетів.

"Блискавка б'є двічі, хоча мені говорили, що такого не буває", — сказав американець.

Чоловік купив квиток Black Titanium вартістю 30 доларів. Купівля була здійснена в тому ж магазині, в якому він раніше вже купував переможний скретч-квиток. Новий приз склав 100 000 доларів.

Джон Роббінс сказав, що його останній виграш піде на допомогу його суспільству.

"Моя мрія — змінити Вілмінгтон на краще. Я хочу допомогти людям, яким пощастило менше. Я хочу зробити щось, що допоможе змінити ситуацію", — сказав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я подала до суду на чоловіка, який виграв у лотерею $1,3 млрд. Щасливчик, відомий у судових документах тільки як Джон Доу, отримав після сплати податків 500 мільйонів доларів. Раніше він подав до суду на матір своєї дочки.

Також стало відомо, що вкрадена кредитка допомогла злочинцям виграти в лотерею 4 млн фунтів. Джон-Росс Вотсон і Марк Гудрам влаштували розкішну п'ятиденну вечірку, але їхня злочинна змова розкрилася після того, як вони не змогли відкрити банківський рахунок.