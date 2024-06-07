Стрелял фейерверками с вертолета в спорткар: блогера арестовали за необычный трюк (видео)

В случае вынесения обвинительного приговора ютуберу Алексу Чою грозит до 10 лет тюрьмы.

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В четверг, 6 июня, 24-летнему блогеру Сук Мин Чою из долины Сан-Фернандо (штат Калифорния, США) были предъявлены обвинения в федеральном преступлении в связи с его новым видеороликом на YouTube, в котором две женщины запускают фейерверки в Lamborghini с вертолета. Об этом пишет Los Angeles Times.

Парню, также известному как Алекс Чой из Студио-Сити, было предъявлено обвинение по одному пункту в создании условий для размещения взрывного или зажигательного устройства на воздушном судне в связи с его видео под названием "Уничтожение Lamborghini с помощью фейерверка".

Чой был арестован в среду, 5 июня. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы.

4 июля 2023 года американец разместил на YouTube видеоролик, в котором он вместе с двумя женщинами, летящими на вертолете над сухим озером Эль-Мираж, нажимает кнопку "запустить ракеты", в результате чего фейерверк выстреливает в стоящий на земле спортивный автомобиль Lamborghini.

Блогеру грозит до 10 лет тюрьмы Фото: X (Twitter) Рядом с ним на борту вертолета были две женщины Фото: X (Twitter)

В видео есть закулисные кадры того, как Чой снимал трюк, включая ролики, где он координирует съемки. Парень также благодарит операторскую компанию за "участие в моих безумных глупых идеях". В других частях видео блогер стоит рядом с вертолетом и держит в руках фейерверк.

Ролик заканчивается тем, что кто-то спрашивает, будут ли они снимать снова, и Чой якобы отвечает: "Нет, это все. У нас закончились фейерверки, верно?".

Правоохранительные органы считают, что блогер якобы совершил преступление в июне 2023 года и не имел разрешения на съемку сцены с использованием фейерверка на вертолете. Пиротехнику он якобы купил в Неваде, поскольку в Калифорнии они были запрещены.

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