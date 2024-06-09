В США собака преодолела более 6 км ради спасения хозяина, попавшего в ДТП (фото)

Пес прибежал в кемпинг, в котором отдыхала семья потерпевшего. Появление домашнего любимца, который ранее уехал со своим хозяином, заставило родных волноваться и они отправились на поиски мужчины.

Related video

В американском штате Орегон собака пробежала почти 6,5 километра, чтобы позвать на помощь, в которой нуждался ее хозяин. Мужчина вместе с домашними любимцами попал в ДТП в горном массиве. Необычную историю спасения рассказало издание The Guardian.

Брендон Гарретт ехал со своими четырьмя собаками в округе Бейкер, недалеко от места, где отдыхала в палатках его семья. В офисе шерифа округа сообщили, что мужчина не справился с управлением на резком повороте и слетел с насыпи.

Гарретт выжил, но авария оставила его в затруднительном положении и заставила ждать и надеяться на помощь. Одна из его собак побежала обратно в кемпинг. Дорога туда составила 4 мили (почти 6,5 км). Появление собаки заставило родных беспокоиться за Брендона, поэтому они решили начать поиски и уже на следующее утро нашли пикап мужчины в ручье.

Добраться до машины родные мужчины не смогли из-за сложного рельефа местности, поэтому они обратились за помощью к спасателям. Они, используя бензопилы, смогли проложить тропу к месту аварии. Затем использовали спасательное одеяло и веревку, чтобы вытащить Гаррета из оврага.

Мужчину нашли примерно в 100 метрах от места, где произошел несчастный случай, вместе с тремя другими его собаками, которые также были живы.

Гаррету оказали первую помощь, а позже отвезли на машине скорой помощи к вертолету, который доставил его в местную больницу. О состоянии здоровья Гаррета и полученных им травмах не сообщалось.

Напомним, в США собака бежала за машиной хозяйки после того, как ее выбросили из окна. Домашнее животное даже пыталось запрыгнуть в окно, но попытки были тщетными.

В пригороде Детройта после 9 месяцев поиска нашли собаку, которая исчезла в Калифорнии, что за 3200 километров.