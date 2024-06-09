У США собака подолав понад 6 км заради порятунку господаря, який потрапив у ДТП (фото)

Пес прибіг до кемпінгу, у якому відпочивала родина потерпілого. Поява домашнього улюбленця, який раніше поїхав зі своїм господарем, змусила рідних хвилюватися і вони вирушили на пошуки чоловіка.

Related video

В американському штаті Орегон собака пробіг майже 6,5 кілометра, аби покликати на допомогу, якої потребував його господар. Чоловік разом з домашніми улюбленцями потрапив у ДТП у гірському масиві. Незвичну історію порятунку розповіло видання The Guardian.

Брендон Гарретт їхав зі своїми чотирма собаками в окрузі Бейкер, недалеко від місця, де відпочивала у наметах його сім'я. В офісі шерифа округу повідомили, що чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.

Гарретт вижив, але аварія залишила його в скрутному становищі та змусила чекати й сподіватися на допомогу. Один із його собак побіг назад до кемпінгу. Дорога туди склала 4 милі (майже 6,5 км). Поява собаки змусила рідних непокоїтися за Брендона, тому вони вирішили розпочати пошуки й вже наступного ранку знайшли пікап чоловіка у струмку.

Дістатися до автівки рідні чоловіка не змогли через складний рельєф місцевості, тому вони звернулися за допомогою до рятувальників. Вони, використовуючи бензопили, змогли прокласти стежку до місця аварії. Потім використали рятувальну ковдру і мотузку, щоб витягти Гаррета з яру.

Чоловіка знайшли приблизно за 100 метрів від місця, де стався нещасний випадок, разом з трьома іншими його собаками, які також були живі.

Гаррету надали першу допомогу, а пізніше відвезли на машині швидкої допомоги до гелікоптера, який доставив його до місцевої лікарні. Про стан здоров'я Гаррета та отримані ним травми не повідомлялось.

Нагадаємо, у США собака бігла за машиною господині після того, як її викинули з вікна. Домашня тварина навіть намагалася застрибнути у вікно, але спроби були марними.

У передмісті Детройта після 9 місяців пошуку знайшли собаку, який зник у Каліфорнії, що за 3200 кілометрів.