"Теперь моя жизнь совсем другая": женщина построила карьеру на том, что предсказала смерть друга

Виктория Диох встретила своего начальника и подумала, что видит его в последний раз. После того, как случайное предсказание сбылось, женщина начала раздавать советы знаменитостям.

Related video

Женщина полностью изменила свою жизнь после того, как угадала, что ее босс умрет. Деталями 11 июня поделились в издании Daily Star.

Виктория Диох построила карьеру после того, как предсказала смерть своего друга и коллеги. Теперь к ней обращаются за советом знаменитости и футболисты. Жизнь "духовной целительницы" изменилась после того, как она обнаружила у себя "дар".

Ранее женщина работала в корпоративном управлении проектами. Однако она стремилась к чему-то другому. Виктория делилась, что всегда чувствовала, что имеет "шестое чувство" и может предсказывать события будущего.

Однажды она встретила на работе директора компании и подумала: "это был последний раз, когда я видела его живым". Позже она узнала, что мужчина погиб во время дайвинга. Сначала Виктория отвергла этот случай как "жуткое совпадение", но скоро поняла, что ее предсказание было "подарком".

Тогда "африканская оракул" начала осваивать новую практику — изучать целостную терапию, которая использует "жизненную силу" для сбалансирования, гармонизации и трансформации энергетических процессов тела. Отточив навыки, она начала обучать других использовать "интуицию, цель и шестое чувство" для карьерных достижений.

"Я никогда не ожидала, что выберу этот путь — годами я жила в корпоративном мире, а теперь моя жизнь совсем другая. Но я счастливее чем когда-либо, и я считаю, что моя работа такая полезная и полноценная, и теперь, когда я говорю людям, что имею видение и могу исцелять других, они очень позитивны", — поделилась Виктория.

Напомним, полковник и ветеран Вьетнама всю жизнь хранил одну тайну. Его близкие узнали правду только из некролога.

Лондонские адвокаты ошибочно подали заявку на развод пары. Суд отказал в отмене окончательного решения о разводе супругов, состоявших в браке 21 год.