"Тепер моє життя зовсім інше": жінка побудувала кар'єру на тому, що передбачила смерть друга

Вікторія Діох зустріла свого начальника і подумала, що бачить його востаннє. Після того, як випадкове передбачення справдилось, жінка почала роздавати поради знаменитостям.

Related video

Жінка повністю змінила своє життя після того, як вгадала, що її бос помре. Деталями 11 червня поділились у виданні Daily Star.

Вікторія Діох побудувала кар’єру після того, як передбачила смерть свого друга і колеги. Тепер до неї звертаються за порадою знаменитості й футболісти. Життя "духовної цілительки" змінилось після того, як вона виявила у себе "дар".

Раніше жінка працювала в корпоративному управлінні проєктами. Проте вона прагнула чогось іншого. Вікторія ділилась, що завжди відчувала, що має "шосте почуття" й може передбачати події майбутнього.

Одного разу вона зустріла на роботі директора компанії й подумала: "це був останній раз, коли я бачила його живим". Пізніше вона дізналась, що чоловік загинув під час дайвінгу. Спочатку Вікторія відкинула цей випадок як "моторошний збіг", але скоро зрозуміла, що її передбачення було "подарунком".

Тоді "африканська оракул" почала освоювати нову практику — вивчати цілісну терапію, яка використовує "життєву силу" для збалансування, гармонізації та трансформації енергетичних процесів тіла. Відточивши навички, вона почала навчати інших використовувати "інтуїцію, мету та шосте почуття" для кар’єрних досягнень.

"Я ніколи не очікувала, що виберу цей шлях — роками я жила в корпоративному світі, а тепер моє життя зовсім інше. Але я найщасливіша за будь-коли, і я вважаю, що моя робота така корисна та повноцінна, і тепер, коли я кажу людям, що маю бачення і можу зцілювати інших, вони дуже позитивні", — поділилась Вікторія.

Нагадаємо, полковник та ветеран В’єтнаму все життя зберігав одну таємницю. Його близькі дізналися правду лише з некролога.

Лондонські адвокати помилково подали заявку на розлучення пари. Суд відмовив у скасуванні остаточного рішення про розлучення подружжя, що перебувало у шлюбі 21 рік.