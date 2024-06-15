Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника

Суд выяснил, что женщина на протяжении 28 лет получала выплаты своего умершего тестя, а вместо него выдавала своего мужа.

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Женщина обманом получала пенсию своего умершего тестя в течение почти 30 лет. Для этого заставила своего мужа лечь в постель и притвориться ее 110-летним родственником, когда проверяющие пришли к ней в дом. Об этом сообщает издание Вreaking news.

На заседании окружного уголовного суда Портлауаза было выяснено, как женщина украла у государства более 270 000 евро, что судья назвал "чрезвычайным случаем".

Преступления были обнаружены только после того, как правоохранитель из Корка проверил биографию 110-летнего мужчины, получающего государственную пенсию.

Маргарет Бергин, замужняя мать троих детей, признала свою вину в краже средств.

На протяжении 28 с половиной лет ей удалось украсть 271 046 евро.

Мошенница потребовала получения государственной пенсии своего тестя Джона Бергина уже после его смерти в ноябре 1993 года.

Напомним, что в США Шаунтелл Приджон, которая работала в Департаменте по делам детей и семейных служб (DCFS) штата Иллинойс обвиняется в краже по меньшей мере 1,6 миллиона долларов из средств, предназначенных для оказания услуг по присмотру за детьми, и трате этих денег в казино.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.