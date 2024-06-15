Вкрала понад 270 тис. євро: жінка обхитрила закон і обманом отримувала пенсію померлого родича

Суд з'ясував, що жінка протягом 28 років отримувала виплати свого померлого тестя, а замість нього видавала свого чоловіка.

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Жінка обманом отримувала пенсію свого померлого тестя протягом майже 30 років. Для цього змусила свого чоловіка лягти в ліжко та прикинутися її 110-річним родичем, коли перевіряльники прийшли до неї в будинок. Про це повідомляє видання Вreaking news.

На засіданні окружного кримінального суду Портлауаза було з'ясовано, як жінка вкрала у держави понад 270 000 євро, що суддя назвав "надзвичайним випадком".

Злочини були виявлені тільки після того, як правоохоронець із Корка перевірив біографію 110-річного чоловіка, який отримує державну пенсію.

Маргарет Бергін, заміжня мати трьох дітей, визнала свою провину в крадіжці коштів.

Протягом 28 з половиною років їй вдалося вкрасти 271 046 євро.

Шахрайка зажадала отримання державної пенсії свого тестя Джона Бергіна вже після його смерті в листопаді 1993 року.

Нагадаємо, що в США Шаунтелл Пріджон, яка працювала в Департаменті у справах дітей та сімейних служб (DCFS) штату Іллінойс, звинувачується в крадіжці щонайменше 1,6 мільйона доларів із коштів, призначених для надання послуг з догляду за дітьми, і витраті цих грошей у казино.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.