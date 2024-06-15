Историческое событие: 23 пары близнецов оказались вместе в выпускном классе школы (фото)

Ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны.

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На выпускном вечере средней школы "Полларда" (Массачусетс, США) присутствовали 23 пары близнецов. По словам местных чиновников, это едва ли не самое большое количество близнецов, окончивших одно учебное заведение в их штате, пишет издание The Boston Globe.

"Обычно у нас от 5 до 10 пар таких детей, но 23... Это десятая часть из всех 454 учеников школы. Нам здесь очень весело", — говорит Тамата Биббо, которая работает директором учебного заведения уже 10 лет.

По ее словам, ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны.

Ученики с похожей внешностью не вызвали большой путаницы в классе, поскольку далеко не все они идентичны Фото: YouTube

Братья Кэл и Оуэн Хаммерстранд также удивлены.

"У Кэла в одном классе училось шесть пар таких детей. Было очень забавно просто оглянуться вокруг и увидеть так много близнецов в одном месте", — рассказывает Оуэн.

Сестры Мишель и Николь Штифман говорят, что одно из самых любимых развлечений в их жизни — это шутки над друзьями и учителями.

"Например, на День смеха мы меняемся классами, и нам кажется, что это работает", — признается Мишель.

23 пары близнецов закончили один класс Фото: YouTube

"Мне нравится, что мы будто один человек. У нас много общих интересов и никогда не скучаем, когда вместе", — добавляет Николь.

Родители уникальных детей сверялись с данными Книги рекордов Гиннеса. Как выяснилось, сейчас рекордный показатель по количеству пар близнецов в одном классе составляет около 40, но результат этой школы также впечатляет.

Кстати, по данным Национального центра медицинской статистики США, близнецы составляют около 3% новорожденных в этой стране.

Ранее Фокус писал, что сиамские близнецы, которым врачи не давали никакого шанса, дожили до семилетнего возраста. Мариеме и Ндейе имеют одну пару ног, один таз и некоторые общие внутренние органы, однако у каждой есть собственный спинной мозг и сердце. Девочки учатся в обычной школе в Кардиффе (Уэльс) вместе со сверстниками и полностью интегрированы в местную общину.

Кроме того, мы рассказывали о сиамских близняшках Кармен и Люпита Андраде из США, которые недавно устроили сессию вопросов и ответов в своих социальных сетях, чтобы удовлетворить любопытство людей к их жизни.