Взрослые мужчины впервые в истории стали покупать больше игрушек, чем дети, — NY Post

43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года. Большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.

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Впервые в истории спрос на игрушки со стороны взрослых превысил спрос на игрушки среди детей дошкольного возраста. Продажи для такой категории покупателей на игрушечном рынке составили с января по апрель 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет издание NY Post со ссылкой на данные Circana.

Circana, которая отслеживает потребительские тенденции, описала 18 лет и старше как "самую важную возрастную группу для индустрии игрушек", указывая на недавний опрос, который показал, что 43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года.

"Реальность такова, что сегодня большинство детей не играют с физическими игрушками так, как это делали предыдущие поколения", — сказал автор исследования влияния игрушек Дэн Ларсон.

Так, только в США в прошлом году продажи игрушек упали на 8% до 28 миллиардов долларов после роста на 1% по сравнению с годом ранее, согласно данным Circana.

Цифры этого года все еще выглядят слабыми: продажи игрушек упали на 1% в апреле по сравнению с годом ранее, а количество проданных единиц упало на 2%, согласно Circana.

Между тем у компании Lego выросли продажи наборов для взрослых, в частности, наборов "Титаник", который продается за 679,99 долларов США, и Тысячелетний сокол из Звездных войн по цене 849,99 долларов США.

Другой ключевой тенденцией является то, что взрослые покупают коллекционные плюшевые игрушки, напоминающие детские шапочки и куклы, которые произвели фурор в 1980-х и 1990-х годах.

Также большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.

"Основным потребителем всегда будут дети. Но мы обнаруживаем, что рынок взрослых демонстрирует мускулы и достиг переломной точки", — сказал Грег Ахерн, президент Ассоциации игрушек.

Напомним, что чрезвычайно редкую фигурку Боба Фетта из известного фильма "Звездные войны" высотой всего 9,5 см продали на аукционе за рекордные $525 000. Стоимость Боба Фетта даже побила рекорд Барби с бриллиантом в 1 карат, которую продали за 302 000 долларов в 2010 году.