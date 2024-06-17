Дорослі чоловіки вперше в історії стали купувати більше іграшок, ніж діти, — NY Post

43% дорослих придбали собі іграшку протягом останнього року. Більшість дорослих чоловіків-покупцв купують фігурки, колекційні картки та набори моделей.

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Вперше в історії попит на іграшки з боку дорослих перевищив попит на іграшки серед дітей дошкільного віку. Продажі для такої категорії покупців на іграашковому ринку склали із січня по квітень 1,5 мільярда доларів. Про це пише видання NY Post з посиланням на дані Circana.

Circana, яка відстежує споживчі тенденції, описала 18 років і старше як "найважливішу вікову групу для індустрії іграшок", вказуючи на нещодавнє опитування, яке показало, що 43% дорослих придбали собі іграшку протягом останнього року.

"Реальність така, що сьогодні більшість дітей не граються з фізичними іграшками так, як це робили попередні покоління", — сказав автор дослідження впливу іграшок Ден Ларсон.

Так, лише у США минулого року продажі іграшок впали на 8% до 28 мільярдів доларів після зростання на 1% порівняно з роком раніше, згідно з даними Circana.

Цифри цього року все ще виглядають слабкими: продажі іграшок впали на 1% у квітні порівняно з роком тому, а кількість проданих одиниць впала на 2%, згідно з Circana.

Між тим у компанії Lego зросли продажі наборів для дорослих, зокрема, наборів "Титанік", який продається за 679,99 доларів США, і Тисячолітній сокіл із Зоряних воєн за ціною 849,99 доларів США.

Іншою ключовою тенденцією є те, що дорослі купують колекційні плюшеві іграшки, що нагадують дитячі шапочки та ляльки, які викликали фурор у 1980-х та 1990-х роках.

Також більшість дорослих чоловіків-покупцв купують фігурки, колекційні картки та набори моделей.

"Основним споживачем завжди будуть діти. Але ми виявляємо, що ринок дорослих демонструє м’язи і досяг переломної точки", — сказав Грег Ахерн, президент Асоціації іграшок.

Нагадаємо, що надзвичайно рідкісну фігурку Боба Фетта із відомого фільму "Зоряні війни" заввишки всього 9,5 см продали на аукціоні за рекордні $525 000. Вартість Боба Фетта навіть побила рекорд Барбі з діамантом в 1 карат, яку продали за 302 000 доларів у 2010 році.