Кричали не своим голосом: акула испортила отдых туристов на Канарских островах (фото)

Сотрудники береговой охраны воспользовалась гидроциклами, чтобы выловить хищницу, однако их усилия оказались тщетными.

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Пляж Меланара на Канарских островах (Испания) закрыли после сообщений об огромной акуле, оказавшейся в прибрежных водах. Спасатели, прибывшие на место происшествия, подняли красный флаг и немедленно объявили тревогу. Об этом пишет издание Metro.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как отдыхающие кричат не своим голосом и в панике выбегают из воды, а хищница тем временем барахтается на мелководье.

В разговоре с местным телеканалом одна из туристок, которая присутствовала на пляже в тот день, сказала: "Спасатель начал свистеть и требовать, чтобы все вышли из воды. Я оглянулась и увидела плавник акулы".

Ее подруга добавила: "Да, плавник был примерно в семи дюймах от воды, и мы начали бежать так быстро, как только могли, обратно к берегу".

На пляже Меланара заметили акулу Фото: Solarpix

Береговая охрана воспользовалась гидроциклами, чтобы выловить хищницу, однако их усилия оказались напрасными: акула уплыла и с тех пор ее никто не видел. Пока неизвестно, позволят ли людям заходить в воду в ближайшее время.

Считается, что это была акула-молот, которая вырастает до 20 футов (около 6 м) в длину и может весить до 1000 фунтов (453 кг). Представители вида считаются неопасными — было зафиксировано очень мало случаев нападения на людей.

Однако представитель местного совета попросил, чтобы люди сохраняли спокойствие и выполняли все указания спасателей.

Кстати, недавно аналогичный случай был на менорканском пляже Ареналь-ден-Кастель, где отдыхающие заметили над волнами плавник огромной акулы.

Акула на Канарах Фото: Solarpix

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками.