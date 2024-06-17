Кричали не своим голосом: акула испортила отдых туристов на Канарских островах (фото)
Сотрудники береговой охраны воспользовалась гидроциклами, чтобы выловить хищницу, однако их усилия оказались тщетными.
Пляж Меланара на Канарских островах (Испания) закрыли после сообщений об огромной акуле, оказавшейся в прибрежных водах. Спасатели, прибывшие на место происшествия, подняли красный флаг и немедленно объявили тревогу. Об этом пишет издание Metro.
На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как отдыхающие кричат не своим голосом и в панике выбегают из воды, а хищница тем временем барахтается на мелководье.
В разговоре с местным телеканалом одна из туристок, которая присутствовала на пляже в тот день, сказала: "Спасатель начал свистеть и требовать, чтобы все вышли из воды. Я оглянулась и увидела плавник акулы".
Ее подруга добавила: "Да, плавник был примерно в семи дюймах от воды, и мы начали бежать так быстро, как только могли, обратно к берегу".
Береговая охрана воспользовалась гидроциклами, чтобы выловить хищницу, однако их усилия оказались напрасными: акула уплыла и с тех пор ее никто не видел. Пока неизвестно, позволят ли людям заходить в воду в ближайшее время.
Считается, что это была акула-молот, которая вырастает до 20 футов (около 6 м) в длину и может весить до 1000 фунтов (453 кг). Представители вида считаются неопасными — было зафиксировано очень мало случаев нападения на людей.
Однако представитель местного совета попросил, чтобы люди сохраняли спокойствие и выполняли все указания спасателей.
Кстати, недавно аналогичный случай был на менорканском пляже Ареналь-ден-Кастель, где отдыхающие заметили над волнами плавник огромной акулы.
Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.
Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками.