5000 евро за порцию: как выглядит самый дорогой гамбургер в мире (фото, видео)

Робберт Ян Де Вин, придумавший рецепт гамбургера, мечтал не только попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но и хотел обратить внимание на проблему бедности в своей стране.

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Гамбургер, покрытый золотом и пропитанный икрой, стал самым дорогим гамбургером в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, поскольку он стоит 5000 евро. Его придумал и приготовил Робберт Ян Де Вин, шеф-повар ресторана The Daltons в Воортхейзене, Гелдерланд, Нидерланды, сообщается на сайте КРГ.

Позиция под названием "Golden Boy" ("Золотой мальчик") появилась в меню заведения еще в 2021 году. Такая цена гамбургера обусловлена тем, что для его приготовления используются ингредиенты высочайшего качества.

Идея такого блюда Робберту пришла в голову во время пандемии коронавируса, когда ресторан закрылся для посетителей. Несмотря на то, что люди не могли посетить заведение, сотрудники The Daltons все равно продавали еду с доставкой. Однажды вечером Де Вин поехал в ресторан для обучения нового менеджера и случайно наткнулся на пост в Facebook о самом дорогом гамбургере. В этом случае цену диктовали огромные размеры.

Робберт решил бросить вызов самому себе и приготовить бургер стандартного размера, который мог бы установить рекорд по стоимости. Создавая рецепт с нуля, шеф-повар стремился сделать бургер, который был бы не только дорогим, но и богатым на вкус. И, похоже, ему это удалось.

Фото: Guinnessworldrecords

Как сообщается в Книге рекордов Гиннеса, булочка для гамбургера приготовлена ​​из шампанского Dom Pérignon, слегка поджарена, но все еще мягкая внутри, и покрыта сусальным золотом. Сам бургер сделан из сочной говядины вагю и украшен камчатским крабом и икрой. Сюда также входят луковые кольца, маринованные в шампанском.

Что касается вкуса, то он описывается как "сладкий, кислый, соленый, горький и умами". Умами – это мягкий "белковый", мясной, приятный вкус и долгое послевкусие.

Булочка гамбургера покрыта сусальным золотом Фото: Guinnessworldrecords

"Не буду скрывать, было несколько проблем. Но первым важным вопросом был: как мы собираемся гарантировать, что этот бургер будет потрясающим на вкус? Я имею в виду, что легко просто взять несколько действительно дорогих ингредиентов и положить их в бургер. Но для меня было очень важно, чтобы бургер был еще и вкусным. Я хотел посмотреть, как далеко мы можем зайти, сколько мы можем вложить и при этом убедиться, что пять вкусов находятся в идеальной гармонии", – рассказал Робберт.

По его словам второй большой проблемой был поиск ингредиентов.

"Некоторые ингредиенты, входящие в состав бургера, обычно недоступны в Нидерландах, но мне очень помогли мои поставщики", – подчеркнул он.

Во время работы над рецептом вокруг мастера сплотились его семья, друзья и сотрудники, а конечный результат был встречен очень тепло.

Мужчина признался, что пытаясь установить рекордд, он не только хотел осуществить свою детскую мечту стать обладателем титула Книги рекордов Гиннеса, но и привлечь внимание к проблеме бедности в Нидерландах.

Первую выручку за гамбургер Робберт Ян Де Вин (слева) отдал на благотворительность Фото: Guinnessworldrecords

Шеф-повар пожертвовал все 5000 евро от первого проданного им бургера "Golden Boy" местному продовольственному банку. На эти деньги было изготовлено 1000 продуктовых наборов для семей, нуждающихся в помощи.

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