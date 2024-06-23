5000 євро за порцію: який вигляд має найдорожчий гамбургер у світі (фото, відео)

Робберт Ян Де Він, який придумав рецепт гамбургера, мріяв не тільки потрапити до Книги рекордів Гіннеса, а й хотів звернути увагу на проблему бідності у своїй країні.

Related video

Гамбургер, покритий золотом і просочений ікрою, став найдорожчим гамбургером у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, оскільки він коштує 5000 євро. Його придумав і приготував Робберт Ян Де Він, шеф-кухар ресторану The Daltons у Воортхейзені, Гелдерланд, Нідерланди, повідомляється на сайті КРГ.

Позиція під назвою "Golden Boy" ("Золотий хлопчик") з'явилася в меню закладу ще 2021 року. Така ціна гамбургера зумовлена тим, що для його приготування використовують інгредієнти найвищої якості.

Ідея цієї страви Робберту спала на думку під час пандемії коронавірусу, коли ресторан закрився для відвідувачів. Незважаючи на те, що люди не могли відвідати заклад, співробітники The Daltons все одно продавали їжу з доставкою. Одного вечора Де Він поїхав до ресторану для навчання нового менеджера і випадково натрапив на пост у Facebook про найдорожчий гамбургер. У цьому випадку ціну диктували величезні розміри.

Робберт вирішив кинути виклик самому собі і приготувати бургер стандартного розміру, який міг би встановити рекорд за вартістю. Створюючи рецепт з нуля, шеф-кухар прагнув зробити бургер, який був би не тільки дорогим, а й багатим на смак. І, схоже, йому це вдалося.

Фото: Guinnessworldrecords

Як повідомляється в Книзі рекордів Гіннеса, булочка для гамбургера приготована з шампанського Dom Pérignon, злегка підсмажена, але все ще м'яка всередині, і покрита сусальним золотом. Сам бургер зроблений із соковитої яловичини вагю і прикрашений камчатським крабом та ікрою. Сюди також входять цибулеві кільця, мариновані в шампанському.

Щодо смаку, то він описується як "солодкий, кислий, солоний, гіркий і умамі". Умамі — це м'який "білковий", м'ясний, приємний смак і довгий післясмак.

Булочка гамбургера вкрита сусальним золотом Фото: Guinnessworldrecords

"Не буду приховувати, було кілька проблем. Але першим важливим питанням було: як ми збираємося гарантувати, що цей бургер буде приголомшливим на смак? Я маю на увазі, що легко просто взяти кілька справді дорогих інгредієнтів і покласти їх у бургер. Але для мене було дуже важливо, щоб бургер був ще й смачним. Я хотів подивитися, як далеко ми можемо зайти, скільки ми можемо вкласти і при цьому переконатися, що п'ять смаків перебувають в ідеальній гармонії", — розповів Робберт.

За його словами, другою великою проблемою був пошук інгредієнтів.

"Деякі інгредієнти, що входять до складу бургера, зазвичай недоступні в Нідерландах, але мені дуже допомогли мої постачальники", — підкреслив він.

Під час роботи над рецептом навколо майстра згуртувалися його сім'я, друзі та співробітники, а кінцевий результат був зустрінутий дуже тепло.

Чоловік зізнався, що намагаючись встановити рекордд, він не тільки хотів здійснити свою дитячу мрію стати володарем титулу Книги рекордів Гіннеса, а й привернути увагу до проблеми бідності в Нідерландах.

Першу виручку за гамбургер Робберт Ян Де Він (ліворуч) віддав на благодійність Фото: Guinnessworldrecords

Шеф-кухар пожертвував усі 5000 євро від першого проданого ним бургера "Golden Boy" місцевому продовольчому банку. На ці гроші було виготовлено 1000 продуктових наборів для сімей, які потребують допомоги.

Раніше Фокус писав, що жінка через рік показала "Біг Мак" з McDonald's.