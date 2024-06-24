Без удобств и услуг: самый короткий авиаперелет в мире длится менее двух минут (видео)

Самолет преодолевает расстояние всего в 2,7 км, что короче взлетно-посадочных полос большинства крупных аэропортов мира.

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Перелет на самолете между шотландскими островами Вестрей и Папа Вестрей является мировым рекордом самого короткого коммерческого полета. Обычно небольшой самолет находится в воздухе чуть менее 2 минут. Об этом пишет Oddity Central.

Большинство людей могут просто сесть в машину, автобус или поезд для коротких поездок, но на островах северной Шотландии дела обстоят совсем иначе. У жителей Оркнейских островов есть только два варианта, как добраться домой: поездка на пароме по бурным водам или невероятно короткий полет на маленьком самолете. Второй вариант наиболее популярен, потому что водное судно может часто давать сбои.

Издание отмечает, что перелет между островами Вестрей и Папа Вестрей официально признан самым коротким в мире коммерческим рейсом. Обычно он длится около 90 секунд, но при благоприятном ветре может закончиться менее чем за минуту.

Перелетом между островами занимается авиакомпания Loganair Фото: YouTube

Впервые полет был совершен в 1967 году и с тех пор выполняется авиакомпанией Loganair. Воздушный транспорт преодолевает расстояние всего в 1,7 мили (2,7км), что короче взлетно-посадочных полос большинства крупных аэропортов и больше похоже на поездку на автобусе. Пассажиры летают на небольшом самолете Britten-Norman Islander, который требует только одного пилота и имеет всего восемь мест. Никаких услуг во время путешествия не предусмотрено.

В обычных условиях самый короткий в мире коммерческий полет длится от 90 до 120 секунд, но, как показал один пилот, при благоприятных погодных условиях его можно совершить всего за 53 секунды. Однако при неблагоприятных обстоятельствах самолет будет находиться в воздухе почти 3 минуты.

Рейс между Вестреем и Папа Вестреем критикуют как излишне вредный для окружающей среды из-за небольшого расстояния, но для жителей островов это жизненно важное сообщение с другими более населенными пунктами.

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