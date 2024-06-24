Без зручностей і послуг: найкоротший авіапереліт у світі триває менш ніж дві хвилини (відео)

Літак долає відстань лише у 2,7 км, що коротше злітно-посадкових смуг більшості великих аеропортів світу.

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Переліт на літаку між шотландськими островами Вестрей і Папа Вестрей є світовим рекордом найкоротшого комерційного польоту. Зазвичай невеликий літак перебуває в повітрі трохи менше ніж 2 хвилини. Про це пише Oddity Central.

Більшість людей можуть просто сісти в машину, автобус або поїзд для коротких поїздок, але на островах північної Шотландії справи йдуть зовсім інакше. У жителів Оркнейських островів є тільки два варіанти, як дістатися додому: поїздка на поромі бурхливими водами або неймовірно короткий політ на маленькому літаку. Другий варіант найпопулярніший, тому що водне судно може часто давати збої.

Видання зазначає, що переліт між островами Вестрей і Папа Вестрей офіційно визнано найкоротшим у світі комерційним рейсом. Зазвичай він триває близько 90 секунд, але за сприятливого вітру може закінчитися менш ніж за хвилину.

Перельотом між островами займається авіакомпанія Loganair Фото: YouTube

Вперше політ було здійснено 1967 року, і відтоді його виконує авіакомпанія Loganair. Повітряний транспорт долає відстань лише в 1,7 милі (2,7 км), що коротше за злітно-посадкові смуги більшості великих аеропортів і більше схоже на поїздку на автобусі. Пасажири літають на невеликому літаку Britten-Norman Islander, який вимагає тільки одного пілота і має всього вісім місць. Жодних послуг під час подорожі не передбачено.

У звичайних умовах найкоротший у світі комерційний політ триває від 90 до 120 секунд, але, як показав один пілот, за сприятливих погодних умов його можна здійснити всього за 53 секунди. Однак за несприятливих обставин літак перебуватиме в повітрі майже 3 хвилини.

Рейс між Вестреєм і Папа Вестреєм критикують як надмірно шкідливий для довкілля через невелику відстань, але для мешканців островів це життєво важливе сполучення з іншими більш населеними пунктами.

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