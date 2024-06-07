Пережило виверження Везувію: турист написав маркером своє ім'я на стародавній будівлі (фото)

Інцидент стався на території об'єкта Всесвітньої спадщини UNESCO. Чоловікові висунуто звинувачення в пошкодженні та псуванні художніх творів.

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27-річного голландського туриста заарештували після того, як його нібито спіймали за тим, що він написав своє ім'я на стародавній стіні, яка належить римській будівлі, що пережила виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Про це пише The Mirror.

Неназваного чоловіка затримали в понеділок, 3 червня, після того, як співробітники виявили слово на стіні давньоримської будівлі, написане чорним перманентним маркером. Туристу висунуто звинувачення в пошкодженні й псуванні художніх творів, йдеться в заяві поліції.

Інцидент стався в неділю (2 червня) на території об'єкта Всесвітньої спадщини UNESCO, коли в Італії відзначали національне свято Festa della Repubblica — день, коли державні музеї та археологічні пам'ятники відчинені для відвідування безплатно.

Слово на стіні давньоримської будівлі Фото: Carabinieri

"Вкотре наша культурна спадщина стала жертвою безкультур'я та ідіотизму... Учора настала черга римського будинку в археологічному парку Геркуланума, який був зіпсований туристом за допомогою перманентного маркера. Будь-яка шкода — це рана нашій спадщині, нашій красі та нашій самобутності, і саме тому вона має каратися з усією суворістю", — сказав міністр культури Італії Дженнаро Сангіліано.

Археологічний парк Геркуланум розташований поруч із кратером Везувію Фото: Italy Museum

Італійська влада нещодавно посилила покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам країни. Штрафи збільшилися з 15 000 євро до 40 000 євро для тих, хто визнаний винним.

Археологічний парк Геркуланум, розташований поруч із кратером Везувію, недалеко від Неаполя, поховали під 16-метровим шаром попелу і бруду під час виверження Везувію 79 року нашої ери. Попри це, будинки та їхні інтер'єри залишилися недоторканими.

Минулого року британський турист також був спійманий за тим, що надряпав ім'я своєї дівчини ключем на внутрішній стіні Колізею в столиці Італії Римі. Відео, на якому чоловік у квітковій сорочці за допомогою ключа видряпує свої та жіночі імена на 1900-річній пам'ятці, стало вірусним.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець дістався до джерела популярного водоспаду і побачив там трубу. Відкриття хлопця викликало такий резонанс, що в парк були направлені представники місцевої влади для розслідування.

Також стало відомо, що блогер побував у покинутому "місті-привиді". Міський дослідник на ім'я Дейв показав стару занедбану церкву, стару школу і порожні будинки. За його словами, в селі мешкає менше ніж 10 осіб.