Остались без денег: пара превратила старый школьный автобус в уютный дом на колесах (фото)

Мэнди и ее муж Ритомо прожили около трех лет в транспортном средстве и сейчас планируют купить новое. Супруги сами занимались обустройством необычного жилья и остались довольны.

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32-летние супруги Мэнди и Ритомо из Канады превратили старый школьный автобус за 6 тысяч долларов в уютный дом своей мечты. Об этом пишет The Mirror.

Кризис стоимости жизни и состояние рынка жилья, похоже, во всем мире делают аренду жилья затруднительной, а покупку — практически невозможной. Неудивительно, что все больше людей прибегают к альтернативным мерам — в том числе к крошечным домам и переоборудованию автомобилей под жилье.

Мэнди и ее муж Ритомо переоборудовали старый школьный автобус, который обошелся им в 6 000 долларов, в уютный дом на колесах, в котором они живут вместе со своим псом Оскаром. Показывая ход работ в социальных сетях, пара из Канады рассказала, как именно они создавали свое жилье. Они живут в необычном доме уже около трех лет.

На ремонт ушло около 2 лет Фото: Facebook Супруги часто останавливаются в лесу Фото: Facebook

Супруги потратили на переоборудование автобуса около двух лет напряженной работы. Мэнди отметила, что, помимо большого количества пота, крови и слез, весь проект обошелся супругам примерно в 25 тысяч долларов. Только на солнечные панели было потрачено 10 тысяч долларов.

"Мы никогда в жизни ничего не строили, а еще у нас не было денег. В основном мы полагались на YouTube, задавали вопросы друзьям, которые были более осведомлены, чем мы, и т. д. У нас был один рукастый знакомый, который то и дело приходил помогать нам что-то доделывать. Электричеством занимался мой двоюродный брат-электрик. Мы не хотели погибнуть от пожара. Мы сделали все, что могли, чтобы сделать дом красивым, используя те материалы, которые были нам по карману", — сказала она.

Помимо великолепного пианино и обеденной зоны в баре, внутри автобуса есть просторная кухня, гостиная с телевизором, туалет и спальня с матрасом королевского размера. На вопрос о том, как обстоят дела с душем, Мэнди объяснила, что у них нет наружного бака, потому что канадские зимы слишком холодные и вода в нем замерзает. Вместо этого у них есть водонагреватель на пропане, а душ они принимают на улице в лесу.

Пара решилась на переезд после того, как их сократили на работе во время пандемии COVID-19. Им пришлось придумывать, как заработать деньги и где жить.

Пара живет вместе с собакой по кличке Оскар Фото: Facebook Внутри необычного жилья есть шикарная кухня Фото: Facebook

Люди, наблюдавшие за обновлением школьного автобуса в социальных сетях, были в восторге: многие назвали его потрясающим и прекрасным.

"Честно говоря, это один из самых уютных домов, которые я видел за последнее время. Я просто знаю, что вы приятный человек с интересными историями. Я надеюсь, что ваши путешествия в жизни приведут вас к прекрасным местам, людям и воспоминаниям", — написал один из них.

Издание отмечает, что сейчас супруги решились продать свой любимый дом на колесах, чтобы купить более новое транспортное средство.

Ранее Фокус сообщал, что выставленный на продажу дом, в котором "нельзя жить", привлекает толпы людей. В объявлении говорится, что жилье занято арендаторами и продается как есть. Покупатель сможет въехать в него только в 2053 году.

Также стало известно, что мужчина приобрел 3-этажный дом на Сицилии за 85 пенсов и делает из него "куколку". Проверяя самые дешевые дома в Европе, Джордж случайно наткнулся на проект Euro Houses, который продает заброшенные здания по всей Италии за бесценок.