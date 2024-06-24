Разбросанные по всему городу зловещие тайники с подношениями напугали людей (фото)

Парень, который совершил находку, высказал предположение, что предметы могли быть оставлены на улицах по религиозным причинам.

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Один мужчина предполагает, что неизвестные оставляют в парках и на улицах его города необычные тайники с подношениями. Об этом рассказал пользователь с ником i_hate_puking на популярном форуме Reddit.

Парень поделился фотографией зловещих находок, которые он обнаружил по всему городу. Многие пользователи форума сочли увиденное пугающим.

По мнению автора сообщения, в парках и на улицах его города неизвестные оставляют необычные тайники. В каждом из них можно найти кусок мяса, пачку сигарет, бутылку ликера и деньги. В некоторых тайниках также были обнаружены небольшая горсть пшена, украшение и нож.

"Посреди ночи кто-то ходит по городу и оставляет странные тайники с вещами на улицах или в парках. Конечно, может быть, кому-то скучно и он так валяет дурака, но это странно", — написал мужчина.

Автор поста также высказал предположение, что эти предметы могли быть оставлены по религиозным причинам.

Предметы могли быть оставлены на улице по религиозным причинам Фото: Reddit В каждом тайнике можно найти кусок мяса, пачку сигарет, бутылку ликера и деньги Фото: Reddit

Многие пользователи форума в комментариях согласились с тем, что обнаруженные парнем тайники напоминают алтари. Некоторые люди писали, что с помощью таких подношений в некоторых религиозных традициях пытаются установить связь с божествами:

"Мемориал костяным бандитам. Встретимся на перекрестке…";

"Бесплатная выпивка и проклятие";

"Возможно, кто-то пытается наложить порчу или сделать жертвоприношение";

"В бразильских и африканских религиях, таких как Кандомбле и Умбанда, практикующие, которых часто называют макумбейрос, оставляют подношения на перекрестках по различным духовным причинам. Перекресток считается священным местом, где пересекаются материальный и духовный миры. Эти места особенно связаны с Эксу (или Эшу), могущественным божеством".

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