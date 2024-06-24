Розкидані по всьому місту зловісні схованки з підношеннями налякали людей (фото)
Хлопець, який зробив знахідку, висловив припущення, що предмети могли бути залишені на вулицях з релігійних причин.
Один чоловік припускає, що невідомі залишають у парках і на вулицях його міста незвичайні схованки з підношеннями. Про це розповів користувач із ніком i_hate_puking на популярному форумі Reddit.
Хлопець поділився фотографією зловісних знахідок, які він виявив по всьому місту. Багато користувачів форуму визнали побачене страшним.
На думку автора повідомлення, у парках і на вулицях його міста невідомі залишають незвичайні схованки. У кожній з них можна знайти шматок м'яса, пачку цигарок, пляшку лікеру і гроші. У деяких схованках також було виявлено невелику жменю пшона, прикрасу і ніж.
"Посеред ночі хтось ходить містом і залишає дивні схованки з речами на вулицях або в парках. Звичайно, можливо, комусь нудно і він так валяє дурня, але це дивно", — написав чоловік.
Автор поста також висловив припущення, що ці предмети могли бути залишені з релігійних причин.
Багато користувачів форуму в коментарях погодилися з тим, що виявлені хлопцем схованки нагадують вівтарі. Деякі люди писали, що за допомогою таких підношень у деяких релігійних традиціях намагаються встановити зв'язок із божествами:
- "Меморіал кістяним бандитам. Зустрінемося на перехресті...";
- "Безкоштовна випивка і прокляття";
- "Можливо, хтось намагається накласти порчу або зробити жертвопринесення";
- "У бразильських і африканських релігіях, таких як Кандомбле і Умбанда, люди, що практикують подібне, яких часто називають макумбейрос, залишають підношення на перехрестях з різних духовних причин. Перехрестя вважається священним місцем, де перетинаються матеріальний і духовний світи. Ці місця особливо пов'язані з Ексу (або Ешу), могутнім божеством".
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов у своєму житлі "інопланетного" жука. Комаха виявилася не отруйною, але вона може залишити глибоку рану.
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