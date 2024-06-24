Розкидані по всьому місту зловісні схованки з підношеннями налякали людей (фото)

Хлопець, який зробив знахідку, висловив припущення, що предмети могли бути залишені на вулицях з релігійних причин.

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Один чоловік припускає, що невідомі залишають у парках і на вулицях його міста незвичайні схованки з підношеннями. Про це розповів користувач із ніком i_hate_puking на популярному форумі Reddit.

Хлопець поділився фотографією зловісних знахідок, які він виявив по всьому місту. Багато користувачів форуму визнали побачене страшним.

На думку автора повідомлення, у парках і на вулицях його міста невідомі залишають незвичайні схованки. У кожній з них можна знайти шматок м'яса, пачку цигарок, пляшку лікеру і гроші. У деяких схованках також було виявлено невелику жменю пшона, прикрасу і ніж.

"Посеред ночі хтось ходить містом і залишає дивні схованки з речами на вулицях або в парках. Звичайно, можливо, комусь нудно і він так валяє дурня, але це дивно", — написав чоловік.

Автор поста також висловив припущення, що ці предмети могли бути залишені з релігійних причин.

Предмети могли бути залишені на вулиці з релігійних причин Фото: Reddit У кожній схованці можна знайти шматок м'яса, пачку сигарет, пляшку лікеру і гроші Фото: Reddit

Багато користувачів форуму в коментарях погодилися з тим, що виявлені хлопцем схованки нагадують вівтарі. Деякі люди писали, що за допомогою таких підношень у деяких релігійних традиціях намагаються встановити зв'язок із божествами:

"Меморіал кістяним бандитам. Зустрінемося на перехресті...";

"Безкоштовна випивка і прокляття";

"Можливо, хтось намагається накласти порчу або зробити жертвопринесення";

"У бразильських і африканських релігіях, таких як Кандомбле і Умбанда, люди, що практикують подібне, яких часто називають макумбейрос, залишають підношення на перехрестях з різних духовних причин. Перехрестя вважається священним місцем, де перетинаються матеріальний і духовний світи. Ці місця особливо пов'язані з Ексу (або Ешу), могутнім божеством".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов у своєму житлі "інопланетного" жука. Комаха виявилася не отруйною, але вона може залишити глибоку рану.

Також стало відомо, що жінка побачила "привида" біля вхідних дверей. Власниця будинку давно підозрювала, що в її оселі мешкає паранормальна сутність.