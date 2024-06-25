Люди поражены: мужчине подарили "специальный" iPhone без камеры на задней панели (фото)

Работающий на АЭС парень получил телефон, который значительно отличающийся от других моделей Apple. Многие пользователи соцсетей уверены, что устройство было выбрано в целях безопасности.

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Мужчина получил в подарок iPhone без камеры на задней панели, что оставило людей в недоумении. Пользователь с никнеймом dopeyout поделился фотографией устройства на популярном форуме Reddit.

Такие приложения, как Instagram и TikTok, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие люди постоянно делают снимки и делятся видеороликами о себе в интернете. Но, похоже, у одного человека нет такой привилегии: он заявил, что ему подарили iPhone без камеры по очень необычной причине.

В сети появилась фотография этого устройства, на которой пользователь форума демонстрирует его гладкую черную заднюю панель без камеры.

"iPhone без камеры, подаренный моему приятелю, который работает на атомной станции. Еще раз, камеры запрещены", — написал он на Reddit.

Фото стало вирусным и набрало большое количество комментариев на форуме Фото: Reddit

Вскоре фото стало вирусным и набрало большое количество комментариев на платформе, причем многие пользователи были в недоумении по поводу странного вида телефона:

"Он похож на гигантский iPod";

"Им следовало оставить вспышку, чтобы вы могли использовать ее как фонарик";

"Нам нужно сделать такой для подростков";

"Я работал на атомной электростанции — у меня был телефон с камерой. У всех были телефоны с камерой".

Хотя это и странно, но, похоже, это не первый случай, когда учреждения используют телефоны без камеры в целях безопасности. В 2012 году компания Blackberry выпустила телефон без камеры Curve 9360 для сингапурской военной службы, сообщает Tech In Asia.

Устройство было специально разработано для предотвращения утечки конфиденциальной информации на изображениях или видео. Однако использовать другие приложения для социальных сетей было разрешено.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка отследила свой пропавший багаж до дома работника аэропорта. В сумке находились Apple MacBook, Apple iPad, Apple Watch, украшения, дорогая женская одежда и туалетные принадлежности.

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