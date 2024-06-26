"Гребу уже 31-й день": школьный учитель оказался один посреди Тихого океана (видео)

Люк признался, что сейчас находится так далеко от земли, насколько это возможно на нашей планете.

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Школьный учитель музыки, которого зовут Люк, решил кардинально изменить свою жизнь и решился на самостоятельное плавание по Тихому океану. Он путешествует на 27-футовом паруснике и ежедневно рассказывает о своих невероятных приключениях на странице в социальной сети TikTok.

Недавно мужчина удивил 863-тысячную армию подписчиков, указав свои точные координаты на картах Google. По его словам, это так далеко от земли, насколько вообще возможно на нашей планете.

"Я застрял здесь в штиле, нет ветра. Гребу вот уже 31-й день в Тихом океане, чтобы немного потренироваться. Чувствую дезориентацию, потому что абсолютно ничего не видно — расстояние к суше более 1000 миль", — объяснил в вирусном клипе блогер, назвав себя парусной певчей птицей.

Школьный учитель музыки в одиночку пересекает Тихий океан Фото: Sailing Songbird | Instagram

Пользователи сети начали обсуждать увиденное в комментариях.

"Чувак, ты меня пугаешь... возвращайся домой";

"Нет ничего страшнее открытого океана. Я просто не могу на это спокойно смотреть";

"Как такое возможно? Мне нужны доказательства";

"Существуют ли люди, которые ничего не боятся?! Такое бывает?".

Недавно Люк удивил 863-тысячную армию подписчиков, указав свои точные координаты на картах Google Фото: Sailing Songbird | Instagram

Пока одни подписчики были удивлены тем, что школьный учитель в одиночку пересекает Тихий океан, другие поражались надежностью его интернет-соединения.

"Боже, этот человек загружает видео с Тихого океана, а я теряю связь в ванной комнате", — написал один из пользователей.

Другой также отшутился: "Черт возьми, в Тихом океане есть Wi-Fi?".

Отвечая на все упреки, блогер объяснил, что установил на паруснике специальную антенну, чтобы ловить сигнал. Сейчас почти каждое его новое видео собирает более миллиона просмотров.

Напомним, ранее Фокус писал о Дрю Бински из Аризоны (США), который начал путешествовать в 2012 году и с тех пор посетил все 193 страны мира. Мужчина рассказал о своем опыте путешествий, в частности его поразило увиденное в Африке, а также в Южной Америке и Индии.

А вот 34-летний Лукас МакКлиш собирался пойти в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Турист не входил на связь в течение 10 дней, питался лесными ягодами, пил воду из своих ботинок, а спал на кровати, вымощенной из листьев и веток деревьев. Спасатели воспользовались дроном и нашли пострадавшего возле водопада — неподалеку от места, где его видели в последний раз.