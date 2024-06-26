"Гребу уже 31-й день": школьный учитель оказался один посреди Тихого океана (видео)
Люк признался, что сейчас находится так далеко от земли, насколько это возможно на нашей планете.
Школьный учитель музыки, которого зовут Люк, решил кардинально изменить свою жизнь и решился на самостоятельное плавание по Тихому океану. Он путешествует на 27-футовом паруснике и ежедневно рассказывает о своих невероятных приключениях на странице в социальной сети TikTok.
Недавно мужчина удивил 863-тысячную армию подписчиков, указав свои точные координаты на картах Google. По его словам, это так далеко от земли, насколько вообще возможно на нашей планете.
"Я застрял здесь в штиле, нет ветра. Гребу вот уже 31-й день в Тихом океане, чтобы немного потренироваться. Чувствую дезориентацию, потому что абсолютно ничего не видно — расстояние к суше более 1000 миль", — объяснил в вирусном клипе блогер, назвав себя парусной певчей птицей.
Пользователи сети начали обсуждать увиденное в комментариях.
- "Чувак, ты меня пугаешь... возвращайся домой";
- "Нет ничего страшнее открытого океана. Я просто не могу на это спокойно смотреть";
- "Как такое возможно? Мне нужны доказательства";
- "Существуют ли люди, которые ничего не боятся?! Такое бывает?".
Пока одни подписчики были удивлены тем, что школьный учитель в одиночку пересекает Тихий океан, другие поражались надежностью его интернет-соединения.
"Боже, этот человек загружает видео с Тихого океана, а я теряю связь в ванной комнате", — написал один из пользователей.
Другой также отшутился: "Черт возьми, в Тихом океане есть Wi-Fi?".
Отвечая на все упреки, блогер объяснил, что установил на паруснике специальную антенну, чтобы ловить сигнал. Сейчас почти каждое его новое видео собирает более миллиона просмотров.
Напомним, ранее Фокус писал о Дрю Бински из Аризоны (США), который начал путешествовать в 2012 году и с тех пор посетил все 193 страны мира. Мужчина рассказал о своем опыте путешествий, в частности его поразило увиденное в Африке, а также в Южной Америке и Индии.
А вот 34-летний Лукас МакКлиш собирался пойти в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Турист не входил на связь в течение 10 дней, питался лесными ягодами, пил воду из своих ботинок, а спал на кровати, вымощенной из листьев и веток деревьев. Спасатели воспользовались дроном и нашли пострадавшего возле водопада — неподалеку от места, где его видели в последний раз.