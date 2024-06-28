Лежал в кошельке: девушка вернулась с вечеринки и обнаружила в сумочке "сюрприз" (фото)

Шеридан Эллис поделилась этой историей в социальных сетях, надеясь, что это поможет другим людям.

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После вечеринки по случаю дня рождения друга американская художница Шеридан Эллис у себя в сумочке обнаружила странный "сюрприз". Об этом девушка рассказала своим подписчикам на странице в TikTok.

Вернувшись домой, Шеридан из Техаса (США) начала рыться в своей сумке, чтобы проверить кошелек, и наткнулась на чужой Bluetooth-трекер, который используют для отслеживания ключей. Девушка долго не колебалась и вытащила из устройства батарею, чтобы он не передавал постороннему лицу данные о ее местонахождении.

Эллис поделилась этой историей в социальных сетях, надеясь, что это поможет другим людям обезопасить себя от преследования со стороны злоумышленников.

"Эй, короткая социальная реклама, если она того стоит. Это не мой трекер. Понятия не имею, как он вообще оказался в моей сумочке. Пожалуйста, проверяйте свои вещи и будьте осторожны", — сказала она.

Шеридан Эллис нашла в своей сумочке трекер Фото: Sheridan Ellis | TikTok

Пользователи сети в комментариях также обеспокоились из-за увиденного и поделились своим мыслями.

"О, Боже! У меня есть дочери-подростки. Спасибо, что рассказали об этом. Сколько еще вещей мы должны знать?!";

"Да успокойтесь, кому нужны ваши дочери? Я уверен, что это произошло случайно. Возможно, какой-то человек перепутал сумки";

"Согласен, это слишком дорогой способ для преследования";

"Мне стало так страшно! Пожалуйста, обратитесь в полицию".

Позже Шеридан объяснила одному из своих зрителей, что спросила об инциденте у всех участников вечеринки. Как выяснилось, таинственное устройство не принадлежало ни одному из них.

Впрочем, один из юзеров отметил, что сигнал Bluetooth вряд ли помог бы кому-то отследить ее, потому что телефон, с которым он связан, скорее всего, не был в зоне досягаемости.

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