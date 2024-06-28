Опечатка в документах: опасного преступника выпустили из тюрьмы вместо другого человека

Сотрудники исправительного учреждения выпустили на свободу обвиняемого в убийстве Амариона Сандерса. Теперь мужчину разыскивает полиция штата и служба маршалов США.

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В американском городе Кливленд, штат Огайо, опасный преступник оказался на свободе из-за опечатки в документах. Об этом пишет Cleveland.com.

Судья допустил ошибку при рассмотрении дела 35-летнего Антонио Сеймура, подозреваемого в нападении и краже. Из-за неявки свидетелей на заседание прокуратура сняла обвинения. Однако при оформлении документов об освобождении Сеймура номер его дела был записан с ошибкой: вместо 685908 указали 685909.

Дело с номером 685909 относилось не к Сеймуру, а к другому заключенному — 22-летнему Амариону Сандерсу, который находился в тюрьме в ожидании суда по обвинению в убийстве. Получив новое постановление, сотрудники тюрьмы были вынуждены его отпустить. Теперь Сандерса разыскивают полиция Кливленда и служба маршалов США.

Судья и прокурор Тимоти Дж. Макгинти Фото: Cleveland.com

Сандерс содержался под стражей под залогом в $1 млн. Его обвинили в убийстве Дерека Дрисколла 23 сентября 2023 года. Суд над Сандерсом должен был состояться 19 августа. Он отрицает обвинения.

Попытки связаться с адвокатами разыскиваемого преступника, Патриком Лири и Карлом Салливаном, не увенчались успехом.

Тимоти Дж. Макгинти, судья и прокурор с большим стажем, который изучал материалы дела, отказался от разговора со СМИ. В течение последних двух недель он рассматривал дела в зале суда бывшего судьи Дэниела Гаула, которого Верховный суд Огайо в декабре отстранил от должности из-за того, что он вел несколько дел.

Ранее Фокус сообщал, что министра бросили за решетку за использование "черной магии" против президента. Полиция пока не подтвердила, но и не опровергла информацию об обвинении. Чиновница находится под стражей и ждет завершения расследования.

Также стало известно, что наглый мужчина решил заночевать во дворе незнакомой женщины. Эрика Уайт вежливо попросила незнакомца убраться со своей территории, но тот не хотел ее даже слушать. Женщине пришлось пригрозить нарушителю полицией.