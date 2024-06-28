Помилка в документах: небезпечного злочинця випустили з в'язниці замість іншої людини

Співробітники виправної установи випустили на свободу обвинуваченого у вбивстві Амаріона Сандерса. Тепер чоловіка розшукує поліція штату і служба маршалів США.

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В американському місті Клівленд, штат Огайо, небезпечний злочинець опинився на волі через помилку в документах. Про це пише Cleveland.com.

Суддя припустився помилки під час розгляду справи 35-річного Антоніо Сеймура, підозрюваного в нападі та крадіжці. Через неявку свідків на засідання прокуратура зняла обвинувачення. Однак під час оформлення документів про звільнення Сеймура номер його справи було записано з помилкою: замість 685908 вказали 685909.

Справа з номером 685909 стосувалася не Сеймура, а іншого ув'язненого — 22-річного Амаріона Сандерса, який перебував у в'язниці в очікуванні суду за обвинуваченням у вбивстві. Отримавши нову постанову, співробітники в'язниці були змушені його відпустити. Тепер Сандерса розшукують поліція Клівленда і служба маршалів США.

Суддя і прокурор Тімоті Дж. МакГінті Фото: Cleveland.com

Сандерса утримували під вартою під заставою в $1 млн. Його обвинуватили в убивстві Дерека Дрісколла 23 вересня 2023 року. Суд над Сандерсом мав відбутися 19 серпня. Він заперечує звинувачення.

Спроби зв'язатися з адвокатами розшукуваного злочинця, Патріком Лірі та Карлом Салліваном, не увінчалися успіхом.

Тімоті Дж. МакГінті, суддя і прокурор з великим стажем, який вивчав матеріали справи, відмовився від розмови зі ЗМІ. Протягом останніх двох тижнів він розглядав справи в залі суду колишнього судді Деніела Гаула, якого Верховний суд Огайо в грудні відсторонив від посади через те, що він вів кілька справ.

Раніше Фокус повідомляв, що міністра кинули за ґрати за використання "чорної магії" проти президента. Поліція поки не підтвердила, але й не спростувала інформацію про обвинувачення. Чиновниця перебуває під вартою і чекає завершення розслідування.

Також стало відомо, що нахабний чоловік вирішив заночувати у дворі незнайомої жінки. Еріка Вайт ввічливо попросила незнайомця забратися зі своєї території, але той не хотів її навіть слухати. Жінці довелося пригрозити порушнику поліцією.