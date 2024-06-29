Пара в Канаде заметила загадочный мерцающий свет на горизонте: что это могло быть (видео)

По словам 49-летнего Джастина Стивенсона, он думал, что попал в научно-фантастический фильм после того, как заметил странное явление над рекой Виннипег в провинции Манитоба.

Related video

Супруги в Канаде были озадачены, когда заметили мерцающие огни в небе, "яркие, как солнце". Об этом пишет Metro.

49-летний Джастин Стивенсон рассказал, что ему казалось, будто он попал в научно-фантастический фильм после того, как он и его подруга 32-летняя Даниэль заметили странное явление над рекой Виннипег в канадской провинции Манитоба.

Это явление наблюдали в прошлом месяце. Паре пришлось остановить машину, чтобы получше рассмотреть необычные аномалии, напоминающие два солнца.

На записи слышно, как Джастин задается вопросом о том, что это за странные огни, а затем допускает, что, возможно, это что-то внеземное.

"Я думаю, мы действительно видим инопланетян", — сказал он на видео.

Затем они заметили в небе рядом другие яркие объекты и сравнили их с огнем.

Что люди часто принимают за НЛО?

Свет часто искажает восприятие. Так, в апреле Крейг Хейслип, исследователь из Университета Орегона, заметил неожиданную вспышку зеленого света на горизонте, которая длилась не больше двух секунд. Оптическая иллюзия объясняется тем, что земная атмосфера заставляет свет Солнца преломляться.

В мае жители Бостона наблюдали таинственное неоново-синее облако, которое оказалось простым облаком перед освещенным мостом.

Напомним, что британское правительство проводило секретные расследования по части НЛО. Минобороны создало секретную группу для расследования случаев наблюдения НЛО в 1950-х годах.

Также сообщалось, что жители штата Монтана заметили НЛО в форме цилиндра, которое их заинтересовало.