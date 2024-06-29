Пара в Канаді помітила загадкове мерехтливе світло на горизонті: що це могло бути (відео)

За словами 49-річного Джастіна Стівенсона, він думав, що потрапив у науково-фантастичний фільм після того, як помітив дивне явище над річкою Вінніпег у провінції Манітоба.

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Подружжя в Канаді було спантеличене, коли помітило мерехтливі вогні в небі, "яскраві, як сонце". Про це пише Metro.

49-річний Джастін Стівенсон розповів, що йому здавалося, ніби він потрапив у науково-фантастичний фільм після того, як він і його подруга 32-річна Даніель помітили дивне явище над річкою Вінніпег у канадській провінції Манітоба.

Це явище спостерігали минулого місяця. Парі довелося зупинити машину, щоб краще роздивитися незвичайні аномалії, що нагадують два сонця.

На записі чути, як Джастін вдається в питання про те, що це за дивні вогні, а потім припускає, що, можливо, це щось позаземне.

"Я думаю, ми дійсно бачимо інопланетян", — сказав він на відео.

Потім вони помітили в небі поруч інші яскраві об'єкти й порівняли їх із вогнем.

Що люди часто приймають за НЛО?

Світло часто спотворює сприйняття. Так, у квітні Крейг Гейсліп, дослідник з Університету Орегона, помітив несподіваний спалах зеленого світла на обрії, що тривав не більше двох секунд. Оптична ілюзія пояснюється тим, що земна атмосфера змушує світло Сонця заломлюватися.

У травні жителі Бостона спостерігали таємничу неоново-синю хмару, яка виявилася простою хмарою перед освітленим мостом.

Нагадаємо, що британський уряд проводив секретні розслідування щодо НЛО. Міноборони створило секретну групу для розслідування випадків спостереження НЛО в 1950-х роках.

Також повідомлялося, що жителі штату Монтана помітили НЛО у формі циліндра, яке їх зацікавило.