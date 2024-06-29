Не виделись 20 лет: водитель такси подобрал пассажира, который оказался его другом (видео)

Видео с трогательной встречей старых друзей стало вирусным и быстро набрало более 10 млн просмотров.

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Водитель Uber по имени Дэнни занимался своими обычными делами, когда подобрал пассажира с именем Джон в Далласе (штат Техас, США). Оба мужчины были давно знакомы, но не сразу узнали друг друга. Моментом случайной трогательной встречи поделился Дэнни в своем TikTok.

За день водители Uber подбирают бесконечный поток клиентов, многие из которых ничем не отличаются и не запоминаются. Однако видео одной поездки стало вирусным, собрав уже более 10 млн просмотров.

Водитель Дэнни занимался своими обычными делами, когда подобрал пассажира по имени Джон. Двое мужчин обменялись обычными любезностями при поездке в такси и завели пустяковую беседу о погоде и о том, насколько трудным будет предстоящий день. Через несколько мгновений пассажир понял, что знает своего водителя.

"Когда ты едешь в Uber, берешь пассажира и понимаешь, что это старый друг, которого ты не видел 20 с лишним лет", — подписал свой ролик мужчина.

Видео поездки стало вирусным, собрав уже более 10 млн просмотров Фото: TikTok

Сначала Дэнни приветствует пассажира, и они обсуждают солнечную погоду. После этого Джон поинтересовался у водителя, как прошел его день, и Дэнни рассказал, что по пятницам у него всегда много работы. Джон спросил водителя, как его зовут, и тут его осенило. Джон говорит на камеру: "Я тебя знаю! Ты меня не знаешь?"

Дэнни поворачивается и смотрит на своего пассажира и их лица озаряются ликованием. Мужчины начали смеяться.

Многие пользователи TikTok были растроганны случайной встречей старых приятелей.

"Это слишком быстро! Я хотел пережить этот момент вместе с вами", "Мне нужно увидеть больше кадров", "Он так расстроился, когда подумал, что не помнит его. Я так рада, что он так обрадовался, когда понял", — писали они.

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