В Лондоне лошади гвардейцев снова вырвались на свободу: одна попала под машину (видео)

Потеряв наездников, три лошади в панике пронеслись по центру Лондона.

Related video

В Лондоне лошади Домашнего кавалерийского конного полка проводили плановые учения под управлением пятерых солдат. Но ведущий скакун, которого вели под уздцы, вырвался, испугавшись автобуса, и понесся прочь. Еще две лошади сбросили своих наездников и помчались за ним. Одна из них попала под машину. Об этом сообщает Daily Mail.

Сегодня животные убежали с Севильской улицы в Саут-Итон-Плейс, где была обнаружена одна лошадь. Две лошади направились к мосту Воксхолл по Белгрейв-роуд, прежде чем их остановили.

Лошади бегут по улицам Лондона

На кадрах видеорегистратора, водителя такси видно, как лошади бегут по улицам. И одна из них врезается в его машину.

В полку уже сообщили, что одна из сбежавших лошадей получила незначительные травмы.

Одна из лошадей врезалась в такси

Трех лошадей поймали на мосту Воксхолл в центре Лондона, успокоили и доставили в казарменную конюшню в Гайд-парке на фургоне.

Сбежавших лошадей загружают в фургон Фото: Соцсети

В министерстве также сообщили, что ни одна из трех лошадей не участвовала в предыдущем инциденте, произошедшем 24 апреля.

Напомним, тогда кадры испуганных лошадей, залитых кровью, скачущих по британской столице, транслировались по всему миру.

Тем не менее, как сообщили в Домашнем кавалерийском полку (HCMR), солдаты лейб-гвардии и пять военных рабочих лошадей, которые были ранены в результате инцидента, "продолжают добиваться значительных успехов в своем выздоровлении".

Сбежавшие в апреле лошади бегут по улицам Лондона Фото: Getty Images

Трое из раненых лошадей — Троян, Теннисон и Ванкиш — вернулись в строй и "скорее всего, примут участие в параде в честь дня рождения короля 15 июня", сообщили в полку.

Шесть солдат и семь лошадей из лейб-гвардии находились на учениях, которые призваны поддерживать хорошую физическую форму животных. Однако животные испугались, сбросили своих наездников и разбежались по Лондону. В итоге травмы получили пять человек, а поймали беглецов только через два часа.

В итоге британцы заговорили о том, что это был "дурной знак". К тому же, когда сбежавшие лошади сеяли хаос на улицах Лондона, часы на Башне Елизаветы, более известные как Биг-Бен, остановились в 9:00.