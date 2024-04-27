Дурной знак: лондонцев напугали "лошади Апокалипсиса" и остановившийся Биг-Бен (видео)

Две из четырех сбежавших лошадей были прооперированы. По словам британских военных, с остальными животными все в порядке, и они вернутся на службу.

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Две лошади, одна из которых окровавленная, мчащиеся по центру Лондона, не на шутку напугали очевидцев, сообщает ABC News. По данным британской армии, эти скакуны были среди 150 лошадей Домашнего кавалерийского конного полка, церемониальной гвардии британского монарха, которые каждое утро проходят учения в городе.

Как рассказали в полиции, семь лошадей испугались шума строительных работ в Букингемском дворце, и четыре из них сбежали. Наутек они бросились после того, как рядом с ними упали стройматериалы. Трое животных сбросили с себя кавалеристов. Военных осмотрели медики, и после полного выздоровления они снова вернутся в строй.

Одна из лошадей была в крови, другая врезалась в двухэтажный автобус

Неясно, как долго продолжался инцидент, но предполагается, что лошади пробежали около 6 миль, прежде чем были задержаны властями восточного Лондона. После поимки животных отправили на лечение.

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"Две раненые лошади были прооперированы прошлой ночью, а одна переведена в конный госпиталь. За всеми оставшимися лошадьми ведется пристальное наблюдение", – написала британская армия в заявлении на X.

В британской армии заявили, что все лошади пойманы и две из них прооперированы Фото: скрин

Лошадей, которых видели бегущими по Лондону, звали Вида, Троян, Квакер и Теннисон. Операцию сделали Виде и Квакеру.

"Мы хотим поблагодарить всех, кто проявил такую ​​доброту и заботу по отношению к нашим солдатам и лошадям. Вскоре мы предоставим дополнительную информацию", – отметили представители армии.

Позже выяснилось, что, на, казалось бы, рядовое событие люди отреагировали очень тревожно, усмотрев в случившемся плохие знамения. Мало того, что черная и белая окровавленная лошадь мчались без всадников, так еще и часы на Башне Елизаветы, более известные как Биг-Бен, остановились в 9:00. Правда, благодаря работе инженеров, уже в 10.15 утра они показывали правильное время и звенели как надо.

"Биг-Бен остановился, и по улицам Лондона бегут окровавленные лошади. Может быть, кому-то стоит проверить воронов в Башне, потому что это ОЧЕНЬ похоже на финал сезона", "Честно говоря, я не удивлюсь, если это какой-то вестник Апокалипсиса, настолько антиутопичной стала эта нация", "Это на 100% то, что Одноглазая Ведьма предупредила о знаке какой-то катастрофы, которая вот-вот произойдет", – пишут в соцсетях.

Окровавленная лошадь напугала очевидцев

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