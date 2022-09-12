Почему Чарльз III и королева-консорт не хотят переезжать в Букингемский дворец

В резиденции монарха продолжается капитальный ремонт.

Король Чарльз III и королева-консорт не переедут в Букингемский дворец, пока там не завершится капитальный ремонт стоимостью 369 млн фунтов стерлингов. В это время королевская чета будет жить в Кларенс-Хаусе, который находится всего в двух шагах от штаб-квартиры монарха. Об этом пишет Hellomagazine.

Как известно, во время капитального ремонта во дворце обновят электропроводку, водопровод и систему отопления, рассчитанную на 10 лет. При этом дворец продолжит функционировать как резиденция для официальных встреч короля. На этой недели Чарльз III встретится с новым премьер-министром Лиз Трасс и проведет аудиенцию с кабинетом министров.

Напомним, Букингемский дворец служит официальной лондонской резиденцией монархов Великобритании с 1837 года.

Чарльз и Камилла впервые переехали в Кларенс-Хаус в 2003 году, до этого здесь жила королева-мать. Он был построен между 1825 и 1827 годами и, безусловно, стал любимым местом королевской пары.

В доме представлены коллекционные произведения искусства, а также множество семейных фотографий. Учитывая недавнюю кончину королевы, Чарльз III пока не подтвердил, как именно будет использовать королевскую резиденцию в знак уважения к Ее Величеству.

Принц и принцесса Уэльские тоже совсем недавно переехали в новый коттедж Adelaide Cottage в Виндзоре. Они планировали жить поближе к монарху, чтобы больше времени проводить вместе. Их трое детей в этом году отправились в новую школу.

Фокус ранее писал о том, что королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни в поместье в Балморале в кругу детей и внуков. Не все члены королевской семьи успели попрощаться с монархом. Так, принцесса Евгения не смогла прилететь в Балморал и провести время рядом со своей дорогой бабушкой, так как вместе с семьей живет в Португалии.

Фокус также писал о том, что принцы Уильям и Кейт Миддлтон впервые за долгое время появились на публике вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. Члены королевской семьи облачились в черное, так как в Британии продолжается 10-ти дневный траур в связи со смертью королевы.