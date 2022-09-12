Чому Чарльз III та королева-консорт не хочуть переїжджати до Букінгемського палацу

У резиденції монарха триває капітальний ремонт.

Король Чарльз III та королева-консорт не переїдуть до Букінгемського палацу, поки там не завершиться капітальний ремонт вартістю 369 млн фунтів стерлінгів. У цей час королівське подружжя житиме в Кларенс-Хаусі, який знаходиться всього за два кроки від штаб-квартири монарха. Про це пише Hellomagazine.

Як відомо, під час капітального ремонту в палаці оновлять електропроводку, водопровід та систему опалення, розраховану на 10 років. Водночас палац продовжуватиме функціонувати як резиденція для офіційних зустрічей короля. Цього тижня Чарльз III зустрінеться з новим прем'єр-міністром Ліз Трасс та проведе аудієнцію з кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Букінгемський палац є офіційною лондонською резиденцією монархів Великобританії з 1837 року.

Чарльз і Камілла вперше переїхали до Кларенс-Хауса у 2003 році, до цього тут жила королева-мати. Він побудований між 1825 та 1827 роками і, безумовно, став улюбленим місцем королівської пари.

У будинку представлені колекційні витвори мистецтва, а також багато сімейних фотографій. Враховуючи недавню кончину королеви, Чарльз III поки не підтвердив, як саме використовуватиме королівську резиденцію на знак поваги до Її Величності.

Принц і принцеса Уельські теж зовсім недавно переїхали до нового котеджу Adelaide Cottage у Віндзорі. Вони планували жити ближче до монарха, щоб більше часу проводити разом. Їх троє дітей цього року вирушили до нової школи.

Фокус раніше писав про те, що королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року на 97 році життя у маєтку в Балморалі у колі дітей та онуків. Не всі члени королівської сім'ї встигли попрощатися із монархом. Так, принцеса Євгенія не змогла прилетіти до Балморалу і провести час поряд зі своєю дорогою бабусею, бо разом із сім'єю живе у Португалії.

Фокус також писав про те, що принци Вільям та Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилися на публіці разом із принцом Гаррі та Меган Маркл. Члени королівської сім'ї одяглися в чорне, оскільки в Британії триває 10-денна жалоба у зв'язку зі смертю королеви.