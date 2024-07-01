Третий рекорд Гиннеса кряду: мужчина с самой длинной бородой продолжает ее отращивать (видео)

Впервые Сарван Сингх измерил свою бороду в 2008 году, тогда ее длина составляла 2,33 м, а предыдущий рекорд — 1,77 м.

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У жителя Канады Сарвана Сингха самая длинная в мире борода — 2,54 метра, он подробно рассказал о ежедневном уходе за собой, который включает в себя пять этапов, и объяснил, почему волосы на его лице — неотъемлемая частью его внешнего облика как сикха. Об этом сообщает Guinness World Records в соцсети Х.

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Сарван Сингх трижды становился обладателем самой длинной бороды в мире. Это зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Он впервые измерил свою бороду в 2008 году, тогда ее длина составляла 2,33 м, а предыдущий рекорд — 1,77 м. Его обладателем был Биргер Пеллас из Швеции. Сарван, как практикующий сикх, никогда не стриг бороду, придерживаясь религиозной традиции.

Житель Канады Сарван Сингх c самой большой бородой

Он рассказал, что ежедневно тщательно соблюдает правила ухода за бородой. На ночь завязывает ее тканью, а каждое утро отпускает, смачивает, промывает шампунем сверху донизу и ополаскивает. После мытья наносит кондиционер, чтобы увлажнить. Еще 10 минут уходит на то, чтобы борода полностью высохла.

Житель Канады Сарван Сингх c самой большой бородой

Затем он равномерно наносит масло и гель на бороду, чтобы сохранить ее в целостности. Как правило, Сарван держит свою бороду связанной на протяжении дня, но развязывает для особых случаев или религиозных церемоний.

Житель Канады Сарван Сингх

Приходится тщательно следить за тем, чтобы борода хорошо выглядела и росла. Сарван говорит, что ему она нравится, и он никогда не возражал против того, чтобы прилагать столько усилий по ее уходу. Борода, по его мнению, божественный дар и важнейший аспект его личности как сикха. Нестриженные волосы — один из пяти обязательных догматов веры посвященного сикха.

Сарван переехал в Канаду после того, как его пригласили попеть религиозные гимны в храме, но местная сикхская община попросила его остаться обучать детей. Сейчас мужчина живет в Суррее, Британская Колумбия.

Напомним, что у самого большого лосося на Земле были бивни, как у бородавочника.

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