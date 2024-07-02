Птенцов хищной птицы переселяют из Шотландии в Испанию из-за проблем с продовольствием

Двух птенцов скопы перевезут в Испанию, потому что их отец, ставший звездой соцсетей, не может прокормить потомство.

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Эксперты по дикой природе обеспокоены тем, что птенцам скопы, живущим в озере Лох-Аркейг в Шотландии, не хватает еды из-за сокращения улова рыбы их отцом Луи в последние недели. Они полагают, что хищная птица, которая стала объектом внимания интернет-пользователей благодаря веб-камере наблюдения за дикой природой Woodland Trust Scotland, может быть больна или страдать от возрастных изменений. Так что шестинедельных птенцов увезут в испанскую Валенсию. Об этом пишет ВВС.

Представитель Woodland Trust Джордж Андерсон заявил, что в последние недели Луи был "не в форме" и приносил очень мало рыбы, чтобы накормить птенцов. Хищная птица, которая была звездой соцсетей с 2017 года, обычно приносила по пять рыб в день. И в Фонде не собирались вмешиваться в жизнь птиц в обычных обстоятельствах. Однако Андерсон заявил, что было бы "бессмысленно" позволять птенцам умирать от голода, когда есть возможность переселения.

Луи и его потомство стали настоящими звездами

"Луи всегда был очень надежным поставщиком, но в последнее время он не в форме. Вероятно, часть проблемы — плохая погода, и у многих гнезд, похоже, был неудачный год, но мы думаем, что с Луи что-то не так. Мы ждали улучшения, но этого не произошло", — отметил эксперт.

Луи и его пополнение 2020 года с предыдущей подругой Алией стали настоящим хитом в интернете во время карантина из-за COVID.

За жизнью скопы Луи и его семьи следили миллионы Фото: The Woodland Trust

По результатам публичного голосования их назвали Дамой Верой, Капитаном Томом и Додди в честь певицы, Дамы Веры Линн, сборщика средств на благотворительность капитана сэра Тома Мура и звезды регби и борца с БДН Додди Вейра.

Алия не вернулась из миграции в 2021 году, но Луи нашел новую подругу по имени Дорча. В начале этого года у пары вылупились трое птенцов, двое из которых выжили.

Птенцов забрали из гнезда в понедельник, 1 июля, и готовят к переезду. Их переселят в природный парк "Пего-Олива Марш", недалеко от города Плайя-Санта-Ана.

Есть надежда, что эта программа, которая реализуется уже второй год из пяти, поможет восстановить вид в регионе, где он вымер в 1980-х годах. В Шотландии надеются, что переселение птенцов поможет выжить взрослым особям, которые теперь будут заботиться только о себе.

За жизнью скопы Луи и его семьи следили миллионы Фото: The Woodland Trust

Путем переселения животных, в Шотландии уже восстановили популяцию бобров, красных коршунов и морского орлана.

Напомним, ранее в Шотландии отчитались, что удалось восстановить популяцию орланов белохвостов, который считались вымершими в Европе с 19 века из-за сборщиков яиц и неконтролируемой охоты.