Американец решил сохранить традицию и выиграл $250 тысяч в лотерею (видео)

Уильям Бон Висо каждый год получал лотерейные билеты в подарок от своей тети, но в этот раз она прислала ему 20 долларов. Мужчина решил сам отправиться в магазин и испытать удачу.

Related video

Традиция Уильяма Бон Висо из города Уилмингтон (штат Северная Каролина, США) играть в лотерею в День отца принесла ему приз в размере 250 000 долларов (почти 10,2 млн гривен). Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что обычно он получает лотерейные билеты в подарок на праздник в честь отцов от своей тети, но в этом году она прислала ему 20 долларов наличными.

"Я сохранил традицию и купил их сам. Подарок на День отца за 20 долларов стал благословением" — рассказал Бон Висо.

Мужчина купил билет 20X The Cash в магазине Walmart на Сигмон-роуд в Уилмингтоне и обнаружил, что стал обладателем приза в 250 000 долларов (почти 10,2 млн гривен).

"Я был словно в другом мире. Я был на облаке", — вспоминает счастливый победитель лотереи.

Бон Висо сказал, что был рад, что решил продолжить традицию, которую начала его родственница.

"В жизни все зависит от времени. Это просто показывает, что нужно всегда следовать своей интуиции", — добавил он.

Американец планирует вложиться в инвестиции и, возможно, потратить на семейный отпуск.

"Это просто воплощение мечты", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино. Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

Также стало известно, что женщина отдохнула в лучшем отеле и ушла, ничего не заплатив. Портье отеля Пол Дженкинс рассказал, что банковская карта клиентки была отклонена, когда он пытался снять деньги.