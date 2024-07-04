Связан с Илоном Маском: раскрыта правда о "мохнатом НЛО" (фото, видео)

NASA предоставило дополнительную информацию о загадочном объекте, который нашли в лесу. Предполагается, что падение предмета никто не услышал из-за особенностей местности.

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Работники роскошного горного курорта в США были вынуждены ломать голову после того, как с неба упал таинственный объект. Спустя время правда о гигантском "мохнатом НЛО" наконец-то была раскрыта. Об этом пишет Daily Star.

Члены команды кемпинга Glamping Collective в Северной Каролине был озадачен в течение нескольких недель после того, как гигантский механический объект, покрытый материалом, который был описан как мех, упал на землю. Теперь NASA предоставило дополнительную информацию о "мохнатом НЛО", назвав его "падающим космическим мусором" и подтвердив, что обломки на самом деле были частью спутника компании SpaceX — капсулы Crew Dragon, которая в прошлом году достигла Международной космической станции.

"Компания SpaceX подтвердила NASA факт возвращения в атмосферу аппаратуры ствола космического корабля Dragon после его полетов к Международной космической станции. При первоначальном проектировании ствола космического корабля Dragon оценивалась возможность его разрушения при входе в атмосферу, и прогнозировалось, что он полностью сгорит", — говорится в заявлении компании от 20 июня.

Обломки на самом деле были частью спутника компании SpaceX Фото: WLOS News 13/Youtube

В пятницу, 21 июня, космическое агентство распространило заявление, в котором подтвердило, что стволы кораблей, обеспечивавших эти миссии, "вошли в атмосферу над Саудовской Аравией и Северной Каролиной, соответственно".

"NASA не располагает сведениями о каких-либо структурных повреждениях или травмах, полученных в результате этих находок", — говорится в заявлении. По словам официальных лиц, они ожидали, что обломки "сгорят при входе в атмосферу", но вместо этого они упали на землю, вызвав замешательство и беспокойство.

NASA предоставило дополнительную информацию о загадочном объекте Фото: WLOS News 13/Youtube

Издание отмечает, что еще трое жителей Северной Каролины наткнулись на упавшие обломки, которые, как считается, были из космоса. Один из фрагментов взорвавшегося оборудования был настолько тяжелым, что его невозможно было просто поднять. Два небольших объекта также были найдены жителями близлежащих округов Франклин и Джексон, расположенных в нескольких милях от роскошного курорта в Северной Каролине.

Эксперт-астрофизик доктор Джонатан Макдауэлл показал, что "мохнатая" природа обломков на самом деле является перетертыми углеродными волокнами. По словам ученого, хотя этот кусок "космического мусора" благополучно упал на отдаленную тропу, космические программы в последние годы стали опасно беспечными в отношении мест падения обломков.

"Риск для жизни и имущества довольно мал, потому что Земля — большая мишень и в основном не покрыта людьми, но он не крошечный. Мы видели несколько близких столкновений", — сказал он.

Согласно недавнему исследованию, обломки сбитых спутников, космических кораблей и ракет-носителей теперь представляют смертельную опасность для людей.

Ранее Фокус сообщал, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.

Также стало известно, что деревню с разрушенным замком связывают с "волшебником" Мерлином. Британские историки думают, что поселок мог быть местом рождения короля Артура.