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Деревню с разрушенным замком связывают с "волшебником" Мерлином (фото)

Замок Тинтагель, разрушенный замок, заброшенный замок, руины замка, портовая деревня, британская деревня, Камелот, легенды
Фото: Education Images | Руины старинного замка рядом с деревней

Британские историки думают, что поселок мог быть местом рождения короля Артура.

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Английская деревня Тинтагель на побережье Корнуолла с разрушенным замком, претендует на роль легендарного Камелота. Об этом пишет The Mirror.

По всей Великобритании много мест, которые претендовали на место поселения из легенд об Мерлине и Артуре. Однако сейчас многие люди утверждают, что поселок рядом с разрушенным замком может быть частью истории о Камелоте.

Тинтагель был процветающей портовой деревней с 450 до 650 года нашей эры. Фрагменты средиземноморской керамики этого времени можно найти в этом районе и сегодня. После того как торговля в этом районе пошла на спад, исторических сведений о Тинтагеле почти не осталось, пока Джеффри Монмутский не назвал Тинтагель местом, где был зачат король Артур, в своем историческом труде "История королей Британии", примерно в 1136 году.

По легенде, Утер Пендрагон с помощью "волшебника" Мерлина соблазнил Игрейну, жену герцога Горлуа Корнуэльского.

Замок Тинтагель, разрушенный замок, заброшенный замок, руины замка, портовая деревня, британская деревня, Камелот, легенды Fullscreen
Тинтагель был процветающей портовой деревней с 450 до 650 года нашей эры
Фото: Education Images

Сто лет спустя, в 1233 году, Ричард, герцог Корнуолла, младший брат Генриха III, обменял три своих поместья на "остров Тинтагель", который был и до сих пор остается соединенным с материком узким сухопутным мостом. Купив землю, он начал строительство замка, который спустя почти 800 лет лежит в руинах. И хотя есть сведения, что он принимал в замке гостей, вряд ли он проводил там много времени, поскольку уже в 1240 году он участвовал в крестовом походе.

К 1337 году большой зал замка уже пришел в упадок. Принц Эдуард Черный перестроил его в небольшие здания, однако на протяжении большей части истории замок Тинтагель оставался заброшенным. Лишь капеллан присматривал за поместьем.

Замок Тинтагель, разрушенный замок, заброшенный замок, руины замка, портовая деревня, британская деревня, Камелот, легенды Fullscreen
От замка Тинтагель остались только руины
Фото: Education Images

Издание отмечает, что Тинтагель снова был связан с королем Артуром, когда Уильям Воркестр в 1480 году назвал его местом рождения Артура, а также его зачатия. И хотя сам замок не был легендарным Камелотом, ведь его построили гораздо позже, многие люди продолжают связывать поселок с легендами о знаменитом короле и "волшебнике" Мерлине.

Ранее Фокус сообщал, что с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы. Грандиозный проект может вновь возрасти в цене и стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов.

Также стало известно, что жители деревни, которой владеет семья аристократов, вынуждены красить двери в один цвет. Жесткие правила соблюдаются для того, чтобы сохранить исторический характер поселка. В отличие от подавляющего большинства поселений, в деревне нет ни закусочных, ни неоновых вывесок магазинов.