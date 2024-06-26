Деревню с разрушенным замком связывают с "волшебником" Мерлином (фото)

Британские историки думают, что поселок мог быть местом рождения короля Артура.

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Английская деревня Тинтагель на побережье Корнуолла с разрушенным замком, претендует на роль легендарного Камелота. Об этом пишет The Mirror.

По всей Великобритании много мест, которые претендовали на место поселения из легенд об Мерлине и Артуре. Однако сейчас многие люди утверждают, что поселок рядом с разрушенным замком может быть частью истории о Камелоте.

Тинтагель был процветающей портовой деревней с 450 до 650 года нашей эры. Фрагменты средиземноморской керамики этого времени можно найти в этом районе и сегодня. После того как торговля в этом районе пошла на спад, исторических сведений о Тинтагеле почти не осталось, пока Джеффри Монмутский не назвал Тинтагель местом, где был зачат король Артур, в своем историческом труде "История королей Британии", примерно в 1136 году.

По легенде, Утер Пендрагон с помощью "волшебника" Мерлина соблазнил Игрейну, жену герцога Горлуа Корнуэльского.

Тинтагель был процветающей портовой деревней с 450 до 650 года нашей эры Фото: Education Images

Сто лет спустя, в 1233 году, Ричард, герцог Корнуолла, младший брат Генриха III, обменял три своих поместья на "остров Тинтагель", который был и до сих пор остается соединенным с материком узким сухопутным мостом. Купив землю, он начал строительство замка, который спустя почти 800 лет лежит в руинах. И хотя есть сведения, что он принимал в замке гостей, вряд ли он проводил там много времени, поскольку уже в 1240 году он участвовал в крестовом походе.

К 1337 году большой зал замка уже пришел в упадок. Принц Эдуард Черный перестроил его в небольшие здания, однако на протяжении большей части истории замок Тинтагель оставался заброшенным. Лишь капеллан присматривал за поместьем.

От замка Тинтагель остались только руины Фото: Education Images

Издание отмечает, что Тинтагель снова был связан с королем Артуром, когда Уильям Воркестр в 1480 году назвал его местом рождения Артура, а также его зачатия. И хотя сам замок не был легендарным Камелотом, ведь его построили гораздо позже, многие люди продолжают связывать поселок с легендами о знаменитом короле и "волшебнике" Мерлине.

Ранее Фокус сообщал, что с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы. Грандиозный проект может вновь возрасти в цене и стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов.

Также стало известно, что жители деревни, которой владеет семья аристократов, вынуждены красить двери в один цвет. Жесткие правила соблюдаются для того, чтобы сохранить исторический характер поселка. В отличие от подавляющего большинства поселений, в деревне нет ни закусочных, ни неоновых вывесок магазинов.