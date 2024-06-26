Село зі зруйнованим замком пов'язують із "чарівником" Мерліном (фото)

Британські історики думають, що селище могло бути місцем народження короля Артура.

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Англійське село Тінтагель на узбережжі Корнуолла зі зруйнованим замком, претендує на роль легендарного Камелота. Про це пише The Mirror.

По всій Великій Британії багато місць, які претендували на місце поселення з легенд про Мерліна та Артура. Однак зараз багато людей стверджують, що селище поруч зі зруйнованим замком може бути частиною історії про Камелот.

Тінтагель був процвітаючим портовим селом з 450 до 650 року нашої ери. Фрагменти середземноморської кераміки цього часу можна знайти в цьому районі й сьогодні. Після того, як торгівля в цьому районі пішла на спад, історичних відомостей про Тінтагель майже не залишилося, поки Джеффрі Монмутський не назвав Тінтагель місцем, де був зачатий король Артур, у своїй історичній праці "Історія королів Британії", приблизно 1136 року.

За легендою, Утер Пендрагон за допомогою "чарівника" Мерліна спокусив Ігрейну, дружину герцога Горлуа Корнуельського.

Тінтагель був процвітаючим портовим селом з 450 до 650 року нашої ери Фото: Education Images

Сто років потому, 1233 року, Річард, герцог Корнуолла, молодший брат Генріха III, обміняв три своїх маєтки на "острів Тінтагель", що був і дотепер залишається сполученим із материком вузьким сухопутним мостом. Купивши землю, він почав будівництво замку, який через майже 800 років лежить у руїнах. І хоча є відомості, що він приймав у замку гостей, навряд чи він проводив там багато часу, оскільки вже 1240 року він брав участь у хрестовому поході.

До 1337 року великий зал замку вже занепав. Принц Едуард Чорний перебудував його на невеликі будівлі, проте протягом більшої частини історії замок Тінтагель залишався занедбаним. Лише капелан доглядав за маєтком.

Від замку Тінтагель залишилися тільки руїни Фото: Education Images

Видання зазначає, що Тінтагель знову був пов'язаний із королем Артуром, коли Вільям Воркестр 1480 року назвав його місцем народження Артура, а також його зачаття. І хоча сам замок не був легендарним Камелотом, адже його побудували набагато пізніше, багато людей продовжують пов'язувати селище з легендами про знаменитого короля і "чарівника" Мерліна.

Раніше Фокус повідомляв, що із дзеркальним містом посеред пустелі виникли нові проблеми. Грандіозний проєкт може знову зрости в ціні й коштувати до 1,5 трильйона фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що жителі села, яким володіє сім'я аристократів, змушені фарбувати двері в один колір. Жорсткі правила дотримуються для того, щоб зберегти історичний характер селища. На відміну від переважної більшості поселень, у селі немає ні закусочних, ні неонових вивісок магазинів.