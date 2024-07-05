В Индии змея укусила мужчину, а он трижды укусил ее в ответ: что произошло дальше (фото)

Сантош Лохара верил, что если укусить ядовитую рептилию в ответ, то это должно нейтрализовать яд.

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В Индии змея укусила Сантоша Лохара, но он не растерялся и трижды укусил ее в ответ. Вскоре рептилия умерла, а мужчина выжил. Об этом пишет India Today.

В Бихаре змея дважды укусила рабочего, который разозлился на нее и трижды укусил в ответ.

Рабочий, занятый на строительстве железнодорожной линии, спал в своем лагере, когда к нему пробралась ядовитая змея. Вместо того чтобы запаниковать, разъяренный Сантош схватил ее железным прутом и укусил ее не один, а три раза, в итоге убив змею.

"В моей деревне есть поверье, что если змея укусит тебя, ты должен укусить ее дважды, чтобы нейтрализовать яд", — ответил он после того, как его спросил о его поступке.

Сантош доверился местному приданию и предпринял столь решительные действия.

Мужчину доставили в больницу Фото: India Today

Как только стало известно о происшествии, железнодорожники срочно отправили Сантоша на лечение в ближайшую больницу.

Новость об этом необычном происшествии быстро распространилась, и у больницы собралась толпа, чтобы увидеть пострадавшего и услышать его историю. Многие местные жители предположили, что рептилия, возможно, не была ядовитой, иначе жизнь Сантоша могла оказаться в серьезной опасности.

По словам лечащего врача доктора Сатиша Чандры, мужчина родом из Джаркханда, сейчас идет на поправку и находится вне опасности.

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