Секрет раскрыт: соседи годами пользовалась бассейном втайне от его владельцев

Из-за непредсказуемой погоды супруги не поехали в ежегодный отпуск и не открыли свой бассейн. Это и стало причиной раскрытия правды.

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Женщина из США была в ярости, обнаружив, что соседи пробирались в ее сад, чтобы пользоваться бассейном, когда никого было дома. Ей потребовались годы, чтобы поймать их. Об этом рассказала пользовательница с ником Robyn_withaY на популярном форуме Reddit.

Одна женщина и ее семья на собственном опыте убедились, что наличие у себя того, что хотят иметь соседи, может заставить их начать вести себя подозрительно.

Автор темы рассказала, что пару лет назад они с мужем купили дом с бассейном, и в теплые месяцы с мая по октябрь к ним регулярно приезжали родственники и друзья, чтобы пользоваться им. При этом она отметила, что они никогда не приглашали к бассейну никого из соседей.

В этом году из-за непредсказуемой погоды и проблем со здоровьем супруги до сих пор не открыли свой бассейн. Они также не поехали в свой ежегодный отпуск, поэтому все лето они провели дома, что позволило им раскрыть секрет соседей.

Женщина была удивлена, когда к ней подошел одна из соседских девочек и спросила, когда они собираются начать пользоваться своим бассейном. Она была еще больше озадачена, когда сказала малышке, что, скорее всего, они вообще не будут его открывать, и та расплакалась.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

Американка решила поговорить с другим соседом и узнала правду. Семья, живущая справа от нее, пробиралась в ее сад, пока их не было дома, и пользовалась бассейном без разрешения.

"Судя по всему, наши соседи справа устраивают небольшие семейные вечеринки у нашего бассейна каждое 4 июля, когда нас нет дома. Они всегда очень хорошо убирали за собой, а поскольку мы по расписанию обслуживаем бассейн и еженедельно приводим в порядок двор, то иногда у нас во дворе что-то перемещается, и мы никогда об этом не задумывались. Сосед слева думал, что мы разрешили другим соседям пользоваться нашим бассейном. Мы разрешили им забирать мячи или игрушки, которые оказались у нас во дворе, но никогда не разрешали пользоваться бассейном, особенно когда нас нет дома", — написала она.

Теперь пара планирует установить камеры в саду в надежде поймать соседей на месте преступления, но женщина не уверена, что лучше просто вступить с ними в противостояние.

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