Секрет розкрито: сусіди роками користувалася басейном потай від його власників

Через непередбачувану погоду подружжя не поїхало у щорічну відпустку і не відкрило свій басейн. Це і стало причиною розкриття правди.

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Жінка зі США була розлючена, виявивши, що сусіди пробиралися в її сад, щоб користуватися басейном, коли нікого не було вдома. Їй знадобилися роки, щоб зловити їх. Про це розповіла користувачка з ніком Robyn_withaY на популярному форумі Reddit.

Одна жінка та її родина на власному досвіді переконалися, що наявність у себе того, що хочуть мати сусіди, може змусити їх почати поводитися підозріло.

Авторка теми розповіла, що кілька років тому вони з чоловіком купили будинок із басейном, і в теплі місяці з травня до жовтня до них регулярно приїжджали родичі та друзі, щоб користуватися ним. При цьому вона зазначила, що вони ніколи не запрошували до басейну нікого із сусідів.

Цього року через непередбачувану погоду та проблеми зі здоров'ям подружжя досі не відкрило свій басейн. Вони також не поїхали у свою щорічну відпустку, тому все літо вони провели вдома, що дало їм змогу розкрити секрет сусідів.

Жінка була здивована, коли до неї підійшла одна з сусідських дівчаток і запитала, коли вони збираються почати користуватися своїм басейном. Вона була ще більше спантеличена, коли сказала малятку, що, найімовірніше, вони взагалі не будуть його відкривати, і та розплакалася.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Американка вирішила поговорити з іншим сусідом і дізналася правду. Сім'я, що живе праворуч від неї, пробиралася в її сад, поки їх не було вдома, і користувалася басейном без дозволу.

"Судячи з усього, наші сусіди праворуч влаштовують невеликі сімейні вечірки біля нашого басейну кожне 4 липня, коли нас немає вдома. Вони завжди дуже добре прибирали за собою, а оскільки ми за розкладом обслуговуємо басейн і щотижня упорядковуємо подвір'я, то іноді у нас на подвір'ї щось переміщується, і ми ніколи про це не замислювалися. Сусід зліва думав, що ми дозволили іншим сусідам користуватися нашим басейном. Ми дозволили їм забирати м'ячі або іграшки, які опинилися у нас у дворі, але ніколи не дозволяли користуватися басейном, особливо коли нас немає вдома", — написала вона.

Тепер пара планує встановити камери в саду в надії спіймати сусідів на місці злочину, але жінка не впевнена, що краще просто вступити з ними в протистояння.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік повернувся на свою стару ділянку і помітив на ній будинок вартістю $1,5 млн. Деніел Кенігсберг дізнався про незаплановане будівництво від свого старого приятеля з рідного міста. Він хотів, щоб земля дісталася його дітям.

Також стало відомо, що виставлений на продаж будинок, у якому "не можна жити", приваблює безліч людей. В оголошенні йдеться, що житло зайняте орендарями й продається як є. Покупець зможе в'їхати в нього тільки у 2053 році.