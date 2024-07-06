"Любопытный" щенок устроил пожар в доме, случайно включив плиту посреди ночи (видео)

Владелец дома смог потушить огонь до прибытия пожарной бригады, но все же попал в больницу.

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В США собака устроила пожар в доме, включив плиту посреди ночи. Первыми загорелись коробки, которые стояли рядом. Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел рано утром 26 июня в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Пожарная служба Колорадо-Спрингс была направлена на место происшествия примерно в 04:43 утра после получения звонка от семьи, сообщившей, что у них возник пожар, но они смогли потушить его относительно быстро.

"Машина 23 прибыла на место в 04:47 утра к жилому дому без видимого огня или дыма. Проведя расследование, экипажи не обнаружили активного возгорания, но нашли следы пожара", — говорится в заявлении пожарной службы Колорадо-Спрингс в социальных сетях.

По словам властей, владелец дома смог потушить огонь до прибытия бригады, но позже он был доставлен в местную больницу. Мужчина слишком сильно надышался дымом. Других пострадавших не было.

"Поговорив с владельцами дома и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, мы выяснили, что их щенок проявил любопытство и случайно включил плиту, на которой стояли коробки", — сообщили в пожарной службе Колорадо-Спрингс.

Собака хотел достать коробки, которые стояли на плите Фото: CNN

На кадрах видно, как собака подпрыгивает и ставит лапы на плиту, чтобы добраться до коробок, расположенных сверху. Власти считают, что когда она спрыгнула вниз, то случайно включила плиту, спровоцировав пожар в доме.

Владельцы дома были немедленно оповещены и разбужены Apple HomePod, приславшим им уведомление о "сильном нагреве", и успели добраться до огня до того, как он успел распространиться по дому.

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