Американец узнал, что его мать убийца, введя ее имя в поиск Google

Мать бросила Трэвиса и его сестру, уехав жить к своему бойфренду. Детей воспитали дядя и тетя.

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36-летний внештатный помощник телевизионного продюсера из Сакраменто Трэвис Холман, которого его мать бросила, когда ему было 11 лет, а его сестре Дейзи 13, нашел ее спустя много лет в тюрьме, пишет Daily Mail. Туда женщина попала после убийства бойфренда, из-за которого, собственно, и оставила детей.

У Трэвиса были натянутые отношения с его матерью Линдой, которой сейчас 60 лет. Он давно ее не видел и ничего не знал о ее жизни. Однажды мужчина решил поискать родственников в Интернете и набрал имя матери.

Каким же было его удивление, когда Холман прочитал, что его мать осуждена за убийство.

Трэвис Холман

"Я знал, что у моей мамы были приводы, она была осуждена за непредумышленное убийство в 90-х. Я ввел ее имя в Google, и первой появившейся статьей была статья об аресте Линды Холман. Я подумал, что это ее предыдущая судимость. Но когда я посмотрел на дату – 16 февраля 2010 года, – мой разум взорвался", – рассказывает Трэвис.

Линда воспитывала Трэвиса и Дейзи одна после смерти мужа 13 декабря 1991 года от сердечного приступа. По словам Холмана, у матери был "дикий нрав", но она хорошо заботилась о нем и его сестре:

Семья Трэвиса до того, как его отец умер от сердченого приступа Фото: Travis Holman/Instagram

"Я помню, что она много тусила. Она была любящей матерью. Все время было "я люблю тебя" и "ты особенный". Мы с сестрой это чувствовали. Но у нее тоже было трудное детство, и мы опять же понимали это":

"Несмотря на то, что моя мама боролась с алкоголизмом и, вероятно, посттравматическим стрессовым расстройством с детства в приемных семьях и с травмой, связанной с этим, как я уже сказал, она была очень нежной любящей матерью".

В 1998 году Линда пошла на вечеринку, где встретила Марка Макколлума. Она сразу же привела его в их семейный дом в Кендалле, штат Вашингтон. Через несколько месяцев она бросила детей и уехала Деминг, штат Вашингтон, чтобы жить с Марком.

Брат и сестра четыре месяца жили одни, боясь обратиться за помощью. Они не хотели, чтобы их забрали соцслужбы.

В 11 лет Трэвис остался без матери

"Когда она ушла, мы несколько месяцев не общались, а потом, в конце концов, за нами приехали тетя и дядя", – продолжил мужчина.

Несмотря на то, что Линда оставила их обоих, Трэвис и Дейзи продолжали поддерживать отношения с ней и видели ее один или два раза в год. Потом их связь оборвалась.

Когда Трэвис прочитал о новом преступлении матери, он позвонил сестре, но та не ответила, после чего набрал своего лучшего друга, чтобы просто поговорить. Уже на следующий день он отправился в полицейский участок. Увидеться с матерью ему не разрешили. Позже суд приговорил ее к 28 года тюремного заключения.

Согласно документам Апелляционного суда штата Вашингтон, 16 февраля 2010 года полиция ответила на звонок в службу 911, чтобы расследовать стрельбу в доме, в котором жили Линда и Марк. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, женщина находилась возле здания и рассказала, что произошло.

По словам женщины, в тот вечер по телевизору шло шоу о привидениях, и Марк сделал комментарий по поводу убийства призраков. В ответ Линда сняла ружье со стойки в спальне, "собираясь убить призрака". Подозреваемая утверждала, что бойфренд сказал ей вернуть оружие, и когда она отдавала ему ствол, тот внезапно выстрелил, убив мужчину.

По сообщениям журналистов, Марк скончался на месте, а Линде было предъявлено обвинение в убийстве второй степени и незаконном хранении огнестрельного оружия первой степени.

Трэвис проведал мать после оглашения приговора в июне 2010-го. Услышав, сколько лет она проведет за решеткой, мужчина потерял сознание.

"Сидеть в тюрьме и разговаривать по телефону через пуленепробиваемое стекло не было чем-то странным. Я видел ее в комбинезоне. Это разбило мне сердце. Я понимал, что она сделала что-то настолько ужасное, что ее не собирались выпускать".

Сейчас отношения Линды с сыном "настолько здоровы, насколько это возможно". В тюрьме у нее диагностировали рак груди, сделали двойную мастэктомию, и она проходит химиотерапию.

"Помимо этого, мы много шутим. Для человека, который провел взаперти более десяти лет, у нее потрясающее чувство юмора. Из разговора с ней я могу сказать, что она раскаивается в случившемся", – признался Холтон.

Ранее Фокус писал, что женщина заказала убийство мужа в даркнете, но тот ее обманул.