Американець дізнався, що його мати вбивця, ввівши її ім'я в пошук Google

Мати кинула Тревіса і його сестру, поїхавши жити до свого бойфренда. Дітей виховали дядько й тітка.

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36-річний позаштатний помічник телевізійного продюсера із Сакраменто Тревіс Холман, якого його мати покинула, коли йому було 11 років, а його сестрі Дейзі 13, знайшов її через багато років у в'язниці, пише Daily Mail. Туди жінка потрапила після вбивства бойфренда, через якого, власне, і залишила дітей.

У Тревіса були натягнуті стосунки з його матір'ю Ліндою, якій зараз 60 років. Він давно її не бачив і нічого не знав про її життя. Одного разу чоловік вирішив пошукати родичів в Інтернеті та набрав ім'я матері.

Яким же було його здивування, коли Холман прочитав, що його матір засуджена за вбивство.

Тревіс Холман

"Я знав, що у моєї мами були приводи, вона була засуджена за ненавмисне вбивство в 90-х. Я ввів її ім'я в Google, і першою статтею, що з'явилася, була стаття про арешт Лінди Холман. Я подумав, що це її попередня судимість. Але коли я подивився на дату — 16 лютого 2010 року, — мій розум вибухнув", — розповідає Тревіс.

Лінда виховувала Тревіса і Дейзі одна після смерті чоловіка 13 грудня 1991 року від серцевого нападу. За словами Голмана, у матері була "дика вдача", але вона добре піклувалася про нього і його сестру:

Сім'я Тревіса до того, як його батько помер від серцевого нападу Фото: Travis Holman/Instagram

"Я пам'ятаю, що вона багато тусила. Вона була люблячою матір'ю. Весь час було "я люблю тебе" і "ти особливий". Ми з сестрою це відчували. Але в неї теж було важке дитинство, і ми знову ж таки розуміли це":

"Незважаючи на те, що моя мама боролася з алкоголізмом і, ймовірно, посттравматичним стресовим розладом із дитинства в прийомних сім'ях і з травмою, пов'язаною з цим, як я вже сказав, вона була дуже ніжною люблячою матір'ю".

У 1998 році Лінда пішла на вечірку, де зустріла Марка Макколлума. Вона одразу ж привела його в їхній сімейний будинок у Кендаллі, штат Вашингтон. Через кілька місяців вона покинула дітей і поїхала в Демінг, штат Вашингтон, щоб жити з Марком.

Брат і сестра чотири місяці жили самі, боячись звернутися по допомогу. Вони не хотіли, щоб їх забрали соцслужби.

В 11 років Тревіс залишився без матері

"Коли вона пішла, ми кілька місяців не спілкувалися, а потім, зрештою, за нами приїхали тітка і дядько", — продовжив чоловік.

Незважаючи на те, що Лінда залишила їх обох, Тревіс і Дейзі продовжували підтримувати стосунки з нею і бачили її один або два рази на рік. Потім їхній зв'язок обірвався.

Коли Тревіс прочитав про новий злочин матері, він зателефонував сестрі, але та не відповіла, після чого набрав свого найкращого друга, щоб просто поговорити. Уже наступного дня він вирушив до поліцейської дільниці. Побачитися з матір'ю йому не дозволили. Пізніше суд засудив її до 28 року тюремного ув'язнення.

Згідно з документами Апеляційного суду штату Вашингтон, 16 лютого 2010 року поліція відповіла на дзвінок у службу 911, щоб розслідувати стрілянину в будинку, в якому жили Лінда і Марк. Коли правоохоронці прибули на місце події, жінка перебувала біля будівлі і розповіла, що сталося.

За словами жінки, того вечора по телевізору йшло шоу про привидів, і Марк зробив коментар з приводу вбивства привидів. У відповідь Лінда зняла рушницю зі стійки в спальні, "збираючись убити привида". Підозрювана стверджувала, що бойфренд сказав їй повернути зброю, і коли вона віддавала йому ствол, той раптово вистрілив, убивши чоловіка.

За повідомленнями журналістів, Марк помер на місці, а Лінді висунули обвинувачення в убивстві другого ступеня і незаконному зберіганні вогнепальної зброї першого ступеня.

Тревіс провідав матір після оголошення вироку в червні 2010-го. Почувши, скільки років вона проведе за ґратами, чоловік знепритомнів.

"Сидіти у в'язниці і розмовляти по телефону через куленепробивне скло не було чимось дивним. Я бачив її в комбінезоні. Це розбило мені серце. Я розумів, що вона зробила щось настільки жахливе, що її не збиралися випускати".

Зараз стосунки Лінди з сином "настільки здорові, наскільки це можливо". У в'язниці в неї діагностували рак грудей, зробили подвійну мастектомію, і вона проходить хіміотерапію.

"Крім цього, ми багато жартуємо. Для людини, яка провела під замком понад десять років, у неї приголомшливе почуття гумору. З розмови з нею я можу сказати, що вона кається в тому, що трапилося", — зізнався Холтон.

Раніше Фокус писав, що жінка замовила вбивство чоловіка в даркнеті, але той її обдурив.