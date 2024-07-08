Женщина стала миллионершей благодаря лотерее: 10 лет спустя она работает акушеркой

Большинство молодых матерей, с которыми работает Рут Брин, не догадываются, что им во время родов помогает миллионерша.

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45-летняя Рут Брин из Уигана (Великобритания) 10 лет назад выиграла 1 миллион фунтов стерлингов в лотерее EuroMillions. Сорвав джекпот, мать-одиночка до сих пор работает акушеркой в одной из местных больниц, хотя и может себе позволить отдых в Дубае, Сент-Люсии и на Маврикии. Об этом пишет издание Metro.

"Выигрыш пришел в очень нужный момент в моей жизни. Это позволило сократить рабочее время, чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью. Теперь могу проводить гораздо больше времени со своей дочерью", — рассказывает британка.

Рут объясняет, что работает в дальнейшем, чтобы показать ребенку хороший пример. Кроме того, она до сих пор живет в доме, который купила незадолго до выигрыша в лотерею.

"Вселенная подарила мне что-то невероятное, но нельзя воспринимать это как должное, не всем так повезло", — добавляет женщина.

Теперь акушерка приезжает на вызовы на роскошной BMW X3. Ей также нравятся спортивные авто, но у таких моделей обычно маленький багажник, куда не помещается необходимое оборудование для работы.

Рут Брин до сих пор работает акушеркой Фото: Mirrorpix

По словам счастливицы, ее первой покупкой после победы стала пара туфель Jimmy Choos.

"Я чуть не заплакала, когда расплачивалась, потому что не могла поверить, что у меня есть деньги на подобные вещи. Сейчас коллекция немного увеличилась, но уже не трачу так много", — говорит миссис Брин.

Интересно, что большинство молодых матерей, с которыми она работает, не знают, что им помогает миллионерша.

"Я же не говорю всем при знакомстве: "Кстати, я выиграла миллион фунтов 10 лет назад. Большинство людей даже не догадывается об этом. Пациенты и персонал больницы относятся ко мне так же как и к любой другой акушерке", — добавляет она.

Напомним, ранее Фокус писал о 58-летнем Дэйве Уильямсе из Кардиффа (Великобритания), который был убежден, что выиграл шестизначную сумму в лотерею и уже праздновал свою победу, но потом узнал правду. Выслушав клиента, представитель лотереи сделал паузу, а затем сообщил, что произошла досадная ошибка.

А вот 23-летняя Фиби Кнеллер сорвала джекпот в розыгрыше Omaze Million Pound House Draw, получив ключи от суперкара Porsche стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (почти 5 млн грн), но не может сесть за руль.