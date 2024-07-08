Женщина стала миллионершей благодаря лотерее: 10 лет спустя она работает акушеркой
Большинство молодых матерей, с которыми работает Рут Брин, не догадываются, что им во время родов помогает миллионерша.
45-летняя Рут Брин из Уигана (Великобритания) 10 лет назад выиграла 1 миллион фунтов стерлингов в лотерее EuroMillions. Сорвав джекпот, мать-одиночка до сих пор работает акушеркой в одной из местных больниц, хотя и может себе позволить отдых в Дубае, Сент-Люсии и на Маврикии. Об этом пишет издание Metro.
"Выигрыш пришел в очень нужный момент в моей жизни. Это позволило сократить рабочее время, чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью. Теперь могу проводить гораздо больше времени со своей дочерью", — рассказывает британка.
Рут объясняет, что работает в дальнейшем, чтобы показать ребенку хороший пример. Кроме того, она до сих пор живет в доме, который купила незадолго до выигрыша в лотерею.
"Вселенная подарила мне что-то невероятное, но нельзя воспринимать это как должное, не всем так повезло", — добавляет женщина.
Теперь акушерка приезжает на вызовы на роскошной BMW X3. Ей также нравятся спортивные авто, но у таких моделей обычно маленький багажник, куда не помещается необходимое оборудование для работы.
По словам счастливицы, ее первой покупкой после победы стала пара туфель Jimmy Choos.
"Я чуть не заплакала, когда расплачивалась, потому что не могла поверить, что у меня есть деньги на подобные вещи. Сейчас коллекция немного увеличилась, но уже не трачу так много", — говорит миссис Брин.
Интересно, что большинство молодых матерей, с которыми она работает, не знают, что им помогает миллионерша.
"Я же не говорю всем при знакомстве: "Кстати, я выиграла миллион фунтов 10 лет назад. Большинство людей даже не догадывается об этом. Пациенты и персонал больницы относятся ко мне так же как и к любой другой акушерке", — добавляет она.
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