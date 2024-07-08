Жінка стала мільйонеркою завдяки лотереї: 10 років по тому вона працює акушеркою
Більшість молодих матерів, з якими працює Рут Брін, не здогадуються, що їм під час пологів допомагає мільйонерка.
45-річна Рут Брін з Уігана (Велика Британія) 10 років тому виграла 1 мільйон фунтів стерлінгів у лотереї EuroMillions. Зірвавши джекпот, мати-одиначка досі працює акушеркою в одній з місцевих лікарень, хоча й може собі дозволити відпочинок у Дубаї, Сент-Люсії та на Маврикію. Про це пише видання Metro.
"Виграш прийшов у дуже потрібний момент в моєму житті. Це дозволило скоротити робочий час, аби досягнути балансу між роботою та особистим життям. Тепер можу проводити набагато більше часу зі своєю донькою", — розповідає британка.
Рут пояснює, що працює надалі, аби показати дитині гарний приклад. Крім того, вона досі живе в будинку, який купила незадовго до виграшу в лотерею.
"Всесвіт подарував мені щось неймовірне, але не можна сприймати це як належне, не всім так пощастило", — додає жінка.
Тепер акушерка приїжджає на виклики на розкішній BMW X3. Їй також подобаються спортивні авто, але у таких моделях зазвичай маленький багажник, куди не поміщається необхідне обладнання для роботи.
За словами щасливиці, її першою покупкою після перемоги стала пара туфель Jimmy Choos.
"Я ледь не заплакала, коли розплачувалася, бо не могла повірити, що у мене є гроші на подібні речі. Зараз колекція трохи збільшилася, але уже не витрачаю так багато", — каже місис Брін.
Цікаво, що більшість молодих матерів, з якими вона працює, не знають, що їм допомагає мільйонерка.
"Я ж не кажу всім під час знайомства: "До речі, я виграла мільйон фунтів 10 років тому. Більшість людей навіть не здогадується про це. Пацієнти та персонал лікарні ставляться до мене так само як і до будь-якої іншої акушерки", — додає вона.
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