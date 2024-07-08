Жінка стала мільйонеркою завдяки лотереї: 10 років по тому вона працює акушеркою

Більшість молодих матерів, з якими працює Рут Брін, не здогадуються, що їм під час пологів допомагає мільйонерка.

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45-річна Рут Брін з Уігана (Велика Британія) 10 років тому виграла 1 мільйон фунтів стерлінгів у лотереї EuroMillions. Зірвавши джекпот, мати-одиначка досі працює акушеркою в одній з місцевих лікарень, хоча й може собі дозволити відпочинок у Дубаї, Сент-Люсії та на Маврикію. Про це пише видання Metro.

"Виграш прийшов у дуже потрібний момент в моєму житті. Це дозволило скоротити робочий час, аби досягнути балансу між роботою та особистим життям. Тепер можу проводити набагато більше часу зі своєю донькою", — розповідає британка.

Рут пояснює, що працює надалі, аби показати дитині гарний приклад. Крім того, вона досі живе в будинку, який купила незадовго до виграшу в лотерею.

"Всесвіт подарував мені щось неймовірне, але не можна сприймати це як належне, не всім так пощастило", — додає жінка.

Тепер акушерка приїжджає на виклики на розкішній BMW X3. Їй також подобаються спортивні авто, але у таких моделях зазвичай маленький багажник, куди не поміщається необхідне обладнання для роботи.

Рут Брін досі працює акушеркою Фото: Mirrorpix

За словами щасливиці, її першою покупкою після перемоги стала пара туфель Jimmy Choos.

"Я ледь не заплакала, коли розплачувалася, бо не могла повірити, що у мене є гроші на подібні речі. Зараз колекція трохи збільшилася, але уже не витрачаю так багато", — каже місис Брін.

Цікаво, що більшість молодих матерів, з якими вона працює, не знають, що їм допомагає мільйонерка.

"Я ж не кажу всім під час знайомства: "До речі, я виграла мільйон фунтів 10 років тому. Більшість людей навіть не здогадується про це. Пацієнти та персонал лікарні ставляться до мене так само як і до будь-якої іншої акушерки", — додає вона.

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А от 23-річна Фібі Кнеллер зірвала джекпот у розіграші Omaze Million Pound House Draw, отримавши ключі від суперкара Porsche вартістю 100 000 фунтів стерлінгів (майже 5 млн грн), але не може сісти за кермо.