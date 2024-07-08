"Мы их слышали": охотники за приведениями побывали в заброшенной школе с призраками (фото)

Тони Фергюсон и его команда решили исследовать здание после многочисленных сообщений о паранормальной активности.

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Охотник за приведениями Тони Фергюсон и его друзья посетили "самую призрачную школу Британии" и пришли в ужас от того, что им пришлось увидеть и услышать. Об этом пишет The Mirror.

Создатели контента были напуганы, услышав свист и шаги в пустых классах школы-интерната Джорджа Джарвиса в Херефордшире (Англия). Они также сообщили, что слышат детские голоса, произносящие "Эй" и "Да" в пустых коридорах.

39-летний Тони посетил школу Джорджа Джарвиса вместе с коллегами-исследователями Бев Фергюсон, Сью Робинсон, Адамом Кларком и Полом Сисселлом. Заброшенное учебное заведение, обслуживавшее менее обеспеченные семьи, находится в городе Стонтон-он-Уай, графство Херефордшир. Оно открылось в 1862 году, но было закрыто в 2010 году. Некоторое время школа служила молодежным общежитием.

39-летний Тони и его команда в одном из классов Фото: Jam Press

Тони и его команда решили исследовать здание после многочисленных сообщений о паранормальной активности.

"Эта школа известна как самая посещаемая в Великобритании. Поскольку существует очень мало таких заведений, которые можно забронировать в качестве места для проведения расследований, мы знали, что должны здесь побывать", — сказал он.

Охотники на приведений побывали даже в подвале Фото: Jam Press

Тони, который днем работает персональным тренером, "охотится" за призраками уже 16 лет.

"Мы не хотели знать историю школы, а хотели пойти вслепую, чтобы увидеть своими глазами, с чем мы столкнемся вечером. Во время нашего расследования мы услышали детские голоса в подвале и в верхних комнатах школы, и мы их слышали. Мы слышали громкие шаги в одной из комнат с нами, в соседней комнате, которая была заперта от посторонних глаз, мы слышали такие же громкие шаги, ходившие вокруг", — поделился британец.

По словам Тони, он и его команда также слышали странные звуки, стуки и удары, источник которых они не смогли найти.

"Я отправился туда, ничего не ожидая, но был потрясен тем, с чем мы столкнулись… как и вся команда. Я бы с легкостью включил это место в список лучших мест в стране, потому что там было так много вещей, которые я не могу объяснить", — добавил Тони.

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